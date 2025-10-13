Kiderült, hol és mikor vesznek végsőt búcsút Mezey Györgytől

Elhunyt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
A család közleménye szerint három hét múlva kísérik útjára az egykori mesteredzőt. Mezey Györgyöt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyugalomra.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, október 8-án életének 85. évében elhunyt Mezey György. Most kiderült, hol és mikor vesznek tőle végső búcsút.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
Családja közleménye szerint november 5-én kísérik utolsó útjára Mezey Györgyöt a Farkasréti temetőben – írja a Nemzeti Sport.
Az egykori mesteredző 14.30-kor kezdődő búcsúztatása után a temetésen csak a szűk család vesz részt, az esemény nem sajtónyilvános. A család arra kért mindenkit, hogy tekintsenek el a személyes részvétnyilvánítástól, együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki.
A gyászmisét november 7-én 17 órakor tartják a kápolnásnyéki Jézus Szíve Templomban.
Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt.
1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával bajnoki bronzérmet szerzett. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál.
1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve edzőmérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is.
1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.
A nemzeti együttest 35 mérkőzésen irányította, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott. Később dolgozott Kuvaitban, Finnországban itthon pedig
2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán az MLSZ Életműdíjjal tüntette ki.
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA