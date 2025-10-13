Ft
magyar válogatott Dr Mezey György Magyarország temetés

Kiderült, hol és mikor vesznek végsőt búcsút Mezey Györgytől

2025. október 13. 16:25

A család közleménye szerint három hét múlva kísérik útjára az egykori mesteredzőt. Mezey Györgyöt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyugalomra.

2025. október 13. 16:25
null

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, október 8-án életének 85. évében elhunyt Mezey György. Most kiderült, hol és mikor vesznek tőle végső búcsút.

Elhunyt Mezey György
Elhunyt Mezey György (Fotó: Földi Imre/MTI/MTVA)

Családja közleménye szerint november 5-én kísérik utolsó útjára Mezey Györgyöt a Farkasréti temetőben – írja a Nemzeti Sport.

Az egykori mesteredző 14.30-kor kezdődő búcsúztatása után a temetésen csak a szűk család vesz részt, az esemény nem sajtónyilvános. A család arra kért mindenkit, hogy tekintsenek el a személyes részvétnyilvánítástól, együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki.

A gyászmisét november 7-én 17 órakor tartják a kápolnásnyéki Jézus Szíve Templomban.

Mezey György vb-re vezette a válogatottat

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt.

1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával bajnoki bronzérmet szerzett. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál.

1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve edzőmérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is.

1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.

A nemzeti együttest 35 mérkőzésen irányította, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott. Később dolgozott Kuvaitban, Finnországban itthon pedig

  • a Bp. Spartacusnál,
  • az MTK-nál,
  • a Videotonnál,
  • a BVSC-nél,
  • a Honvédnál,
  • a Vasasnál
  • és az Újpestnél is.

2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán az MLSZ Életműdíjjal tüntette ki.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

