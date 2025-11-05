Ft
magyar válogatott mez Adidas MLSZ

„125 év története egy mezben” – vadonatúj szerelésben juthat ki a válogatott a világbajnokságra (FOTÓK)

2025. november 05. 18:05

Szerda délután bemutatták nemzeti tizenegyünk ünnepi új mezét. A magyar válogatott jubileumi viselete már a jövő vasárnapi, írek elleni hazai vb-selejtezőn debütál majd.

2025. november 05. 18:05
null

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerda délután bemutatta nemzeti válogatottunk új, ünnepi mezét, amely már a jövő vasárnapi, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen debütál a Puskás Arénában. A rendhagyó szerelés különlegessége, hogy az MLSZ 125 éves fennállását ünnepli, így egyedi, jubileumi logóval díszítette a gyártó Adidas, amellyel már 1974 óta, vagyis több mint fél évszázada tart a hazai anyaszervezet együttműködése. 

A magyar válogatott új meze
A magyar válogatott új, ünnepi viselete (Forrás: Adidas)

Ezt is ajánljuk a témában

A mez ezúttal is klasszikus sötétvörös alapszínt kapott, a felszerelés színkombinációja pedig a fehér nadrággal és a zöld sportszárral válik teljessé, utalva nemzeti trikolorunk színeire, amelyben a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi. További különlegességként 

a mez hátoldalán, a nyak vonalán a „Magyarország” felirat olvasható, amely az ország és labdarúgó-hagyományai iránti büszkeséget tükrözi.

(Nyitókép: Instagram/mlsztv)

