„125 év története egy mezben” – vadonatúj szerelésben juthat ki a válogatott a világbajnokságra (FOTÓK)

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szerda délután bemutatta nemzeti válogatottunk új, ünnepi mezét, amely már a jövő vasárnapi, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen debütál a Puskás Arénában. A rendhagyó szerelés különlegessége, hogy az MLSZ 125 éves fennállását ünnepli, így egyedi, jubileumi logóval díszítette a gyártó Adidas, amellyel már 1974 óta, vagyis több mint fél évszázada tart a hazai anyaszervezet együttműködése.

A magyar válogatott új, ünnepi viselete (Forrás: Adidas)