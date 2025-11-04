Ft
11. 04.
kedd
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország videó Tóth Balázs vb-selejtező Dibusz Dénes Gulácsi Péter

Marco Rossi megüzente a magyaroknak, mit vár el tőlük (VIDEÓ)

2025. november 04. 16:54

A magyar válogatott novemberben két világbajnoki selejtezőt játszik. Marco Rossi szövetségi kapitány üzent a szurkolóknak.

2025. november 04. 16:54
null

Ahogyan arról beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett az örmények és az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőkre. A 61 éves szakember az M4 Sport kamerája előtt az általa meghozott döntésekről is beszélt.

Marco Rossi eldöntötte, ki véd az örmények ellen
Marco Rossi eldöntötte, ki véd az örmények ellen (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Marco Rossi a kapusokról

A sajtótájékoztatón így nyilatkozott a kapuskérdésről:

„A közelmúltban többször is nagy figyelem irányult arra, melyik kapust választottam. Volt ugyebár a dualista időszakunk Gulácsi Péterrel és Dibusz Dénessel. Amikor az ember több lehetőség közül választhat a bőség zavarával küzdve, akkor nyilván nem egyértelmű a döntés. De előttem most eléggé világos a helyzet. Nincs sok kérdőjel számomra abban, hogy jelen pillanatban kit válasszak, ki védjen Örményország ellen. Úgyhogy számomra nincs kérdés, aztán majd mindenki meglátja, hogy ki lesz a kapuba állítva.”

Az M4 Sport kamerája előtt ismét beszélt a kapuskérdésről és az általa hozott döntésekről:


„Egyszerűen megtörtént már ez a múltban Gulácsi és Dibusz között. A gond az volt, hogy nem mindenki tudta akkor megérteni, hogy függetlenül a döntésemtől, amit edzőként én hozok meg, mindenkinek támogatnia kell a játékost, akit a pályára küldök. Lehet, nem tetszik a döntésem, de a játékost támogatni kell. Mivel a múltban rengetegszer megtörtént, hogy több szurkoló nem támogatta például Gulácsit, amikor ő volt az első számú kapus. Szóval ezt muszáj elkerülnünk, ha tényleg azt szeretnénk, hogy a válogatott a lehető legjobban teljesítsen. Most is választani fogok egy kapust Balázs és Dénes között. Azt gondolom, korrekt és tiszta módon fogok dönteni, és mindenkinek támogatnia kell azt a kapust, akit választok. Szerintem a döntés szeptember elején nehezebb volt, de most a mutatott forma alapján, és az alapján, hogy Dénes sérült volt egy rövid ideig, aztán most visszatért egy-két meccsre... Szóval azt gondolom, jelen pillanatban a döntés teljesen elfogadható és érthető.”

A magyar válogatott november 13-án 18 órakor lép pályára Örményországban, aztán 16-án 15 órakor fogadja az ír együttest.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

