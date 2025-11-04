Marco Rossi számára nem kérdés, hogy Dibusz vagy Tóth véd Örményországban

A sajtótájékoztatón az első kérdés azonban nem rájuk, hanem a kapusok helyzetére vonatkozott. Vajon mennyire nehéz döntenie a kapitánynak úgy, hogy Dibusz Dénes egészséges, Tóth Balázs pedig bombaformában véd?

„A közelmúltban többször is nagy figyelem irányult arra, melyik kapust választottam. Volt ugyebár a dualista időszakunk Gulácsival és Dibusszal. Amikor az ember több lehetőség közül választhat a bőség zavarával küzdve, akkor nyilván nem egyértelmű a döntés.