Marco Rossi számára nem kérdés, hogy Dibusz vagy Tóth véd Örményországban

Marco Rossi keretet hirdetett az örmények és az írek elleni világbajnoki selejtezőkre. A magyar válogatott szövetségi kapitánya két újoncot hívott be a keretbe, de beszélt a sajtótájékoztatón a kapuskérdésről is.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi szokásához híven magyarul hirdette ki az Örményország és az Írország elleni világbajnoki selejtezőre a keretet, melyben két újonc kapott helyet a debreceni Bárány Donát és a dunaszerdahelyi Damir Redzic személyében.
A sajtótájékoztatón az első kérdés azonban nem rájuk, hanem a kapusok helyzetére vonatkozott. Vajon mennyire nehéz döntenie a kapitánynak úgy, hogy Dibusz Dénes egészséges, Tóth Balázs pedig bombaformában véd?
„A közelmúltban többször is nagy figyelem irányult arra, melyik kapust választottam. Volt ugyebár a dualista időszakunk Gulácsival és Dibusszal. Amikor az ember több lehetőség közül választhat a bőség zavarával küzdve, akkor nyilván nem egyértelmű a döntés.
De előttem most eléggé világos a helyzet. Nincs sok kérdőjel számomra abban, hogy jelen pillanatban kit válasszak, ki védjen Örményország ellen. Úgyhogy számomra nincs kérdés, aztán majd mindenki meglátja, hogy ki lesz a kapuba állítva.”
Arról is kérdezték az olasz szakembert, mennyire bízik abban, hogy már csütörtökön eléri a magyar csapat a csoport második helyét. Ehhez ugyebár győznie kell az örmények ellen, a portugáloknak pedig megverniük Írországot.
„Hétfőn találkozunk Telkiben, kedden indulunk Örményországba, csütörtökön pedig meccs. Vasárnap már az íreket fogadjuk, szűk hat nap alatt zajlik le minden. Ez nagyon kevés együtt töltött idő. Csütörtökön győzelemre kell törekednünk, de tudjuk, mennyire nehéz idegenben játszani ellenük. Az örmények bizonyították ebben a selejtező-sorozatban, hogy nehéz őket a hazai pályájukon legyűrni. Ráadásul az írek elleni sikerük miatt még megvan a lehetőségük a pótselejtezőre is. Mindent meg fogunk tenni a győzelemért, de abszolút világos, hogy nem szabad lebecsülnünk az ellenfelet. Tudjuk, hogy matematikailag meglehet a csoport második helye, de ez olyan helyzet, ami csak a pályán dől el.”
Ezután került szóba a két újonc: Bárány és Redzic.
„Mindketten jól teljesítettek, megérdemelték a meghívót. Bárány a Lokiban megtestesíti azt a harci szellemet, amit a pályán szeretek látni. Presszionálja az ellenfelet, nem engedi kibontakozni, harcol. Redzicnek elsősorban technikai minősége hasznos. Ballábas szélső a jobb oldalon játszva, könnyen kerül az ellenfél tizenhatosán belülre, keresi a kapura lövéseket, és be is talál, már hat gólja is van a szlovák bajnokságban.
Mindemellett azért maradtunk a megszokott keretnél, mert szeptember óta végre azt látom, hogy megtaláltuk újra azt a kompakt játékmódot és csapatszellemet, ami nagyon fontos lenne nemcsak erre a két meccsre, hanem a jövőre nézve is.”
Az örményekről Rossi elmondta: a budapesti mérkőzéshez képest jobban le fognak támadni, megpróbálják majd a magyar válogatott mélységi védekezését megzavarni. Ugyanakkor hozzátette: mindenre fel lesznek készülve.
Végül szóba került a fegyelmezettség is Sallai Roland írek elleni kiállítása, illetve Varga Barnabás kétsárgás eltiltása kapcsán. A portugálok ellen már úgy tűnt, mindenki nyugodt maradt a pályán.
„Továbbra is nyugodtnak kell maradnunk, nem kell a játékvezetővel és az asszisztenseivel foglalkozni. Különösebben nem is kellett beszélnem erről külön a két játékossal. A csapattal beszélgettem erről úgy, hogy Roli és Barna is ott volt.
Elmondtam mindenkinek: amikor kiérünk a pályára, akkor már nincs Barni, Roli és Dominik. Nincs senki, csak az, hogy a nemzeti színeket védjük. Az ego a második vonalba kerül a közös cél érdekében.
A srácok felfogták ezt, de nem zárom ki, hogy még egyszer elmondom nekik, hogy ezt bizonyítsuk a maradék két mérkőzésen is” – nevesítette végül Rossi Szoboszlai Dominik csapatkapitányt is.
A magyar válogatott jövő csütörtökön lép pályára Örményországban, majd vasárnap az írek ellen zárja a világbajnoki selejtező-sorozat csoportkörét.
