„Erről én döntök” – Rossi Bödét nem hívja be, de leborul Bognár György és a Paks előtt

Mindig is Gulácsit tartottam a legjobb magyar kapusnak,

ezt a pályafutása is bizonyította, illetve még mindig bizonyítja” – kezdte a kapuskérdéssel az olasz tréner. – „Nagyon közel áll hozzá Dibusz, ahogy Szappanos és Tóth is. Emellett látunk nagyon ígéretes fiatalokat is, úgyhogy jól le van fedve az ország ezen a poszton. Sajnálom, amikor valaki a visszavonulás mellett dönt, de nyilván nem vitatom, megértem az emberi oldalát. Sajnálom, de elfogadom és megértem a döntését.”

Ezután arról kérdezték a kapitányt: miben szeretne előrelépést látni a svédek és azeriek elleni mérkőzéseken.

„El kell érnünk, hogy a három- vagy négyvédős formációt meccsen belül is váltani tudjuk anélkül, hogy ahhoz játékost kelljen cserélnünk. Ez az egyik cél, de a legfőbb nyilván a színvonalunk emelése a vb-selejtezőkre való tekintettel. Vannak most visszatérőink, újoncaink, kimaradóink – senkiről nem feledkeztünk meg, nem biztos, hogy ugyanezekkel a nevekkel állunk ki a szeptemberi selejtezőkön.”

A legtöbb változás a védelmet érintette: kimaradt például Botka Endre, Fiola Attila és Szalai Attila is, hosszú idő után viszont visszakerült Mocsi Attila és újra meghívót kapott a válogatottban pályára még nem lépő, a Ferencvárosban azonban tavasszal alapemberré váló Szalai Gábor is.

„Én a régi iskolát képviselem: egy olyan old style-edző vagyok, aki mindig a biztos védekezésből indul ki. Ha az megvan, akkor gondolkodhatsz újításokban. Úgyhogy meg kell próbálnunk betonbiztosnak lenni.

Fiola és Botka most kimaradt, de ez nem jelenti azt, hogy lemondtam róluk, csak nehéz időszakon mennek keresztül.

Közben Szalai Gábor egyértelműen fejlődik és Mocsi is már egy ideje stabil tagja török klubcsapatának.”

Felmerült az eseményen, hogy Szabó Levente híján mindössze egyetlen klasszikus középcsatár van a keretben Varga Barnabás személyében.

„Szabót nem játszatják a Braunschweigben. Németh András lenne még érdekes, de ő eltűnt a radarunkról. Magyarországon erre a pozícióra sajnos nincs kilátásban senki, vagyis nincs olyan helyettes középcsatár, akit meghívhatnék.

Böde Dániel már harminckilenc éves, én úgy gondolom, ennyi idősen már nem hívhatom meg a válogatottba, és erről én döntök. Szeretem egyébként a játékát, szimpatikus számomra, le a kalappal előtte. A Paksot pedig meg kell süvegelnem, úgy a vezetőedzőjét, mint a játékosokat.

Hála annak a kompaktságnak, amivel játszanak, a papíron erősebb Ferencváros és Puskás Akadémia ellen is állják a sarat. Mivel nekünk is hasonló a célunk, inspirációt kell merítenünk a Paks játékából, hogy elérjük a kitűzött céljainkat.”