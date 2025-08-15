Itt az oroszok legújabb szuperfegyvere, az ukránok tehetetlenek (KÉPEK)

Oroszország előállt a V2U mesterséges intelligencia alapú támadó drón egy új változatával – számol be az ukrán Pravda. Az új drónt elsősorban felderítő célra használja az orosz hadsereg.

Az új típusú drónt a héten minden fronton észlelték.

Az ukránok kezébe olyan módon kerültek a harci eszközök, hogy a drón küldetés befejezése után ejtőernyővel ereszkedik a földre. A drónnak létezik támadó és felderítő változata is. – számolt be a Pravda.

Serhii Beskrestnov ukrán szakértő kiemelte, hogy a drón fejlesztője és gyártója ismeretlen. „Számomra a legfontosabb kérdés az, hogy miként működik együtt a felderítő és a támadó drón.

Még egyszer hangsúlyozom: ezt a mesterséges intelligenciával működő dróncsaládot a leginnovatívabbnak és legveszélyesebbnek tartom”

– emelte ki az ukrán szakértő.