Itt az oroszok legújabb szuperfegyvere, az ukránok tehetetlenek (KÉPEK)

Sajátjaitól kapott jókora pofont Zelenszkij – pont a Trump-Putyin találkozó előtt
„Nyolc katonánk véd egy kilométeres árkot!”
Pilóta nélküli felderítő és támadó drónok mérnek csapást Zelenszkij katonáira.
Oroszország előállt a V2U mesterséges intelligencia alapú támadó drón egy új változatával – számol be az ukrán Pravda. Az új drónt elsősorban felderítő célra használja az orosz hadsereg.
Az új típusú drónt a héten minden fronton észlelték.
Az ukránok kezébe olyan módon kerültek a harci eszközök, hogy a drón küldetés befejezése után ejtőernyővel ereszkedik a földre. A drónnak létezik támadó és felderítő változata is. – számolt be a Pravda.
Serhii Beskrestnov ukrán szakértő kiemelte, hogy a drón fejlesztője és gyártója ismeretlen. „Számomra a legfontosabb kérdés az, hogy miként működik együtt a felderítő és a támadó drón.
Még egyszer hangsúlyozom: ezt a mesterséges intelligenciával működő dróncsaládot a leginnovatívabbnak és legveszélyesebbnek tartom”
– emelte ki az ukrán szakértő.
Nyitókép: Serhii Beskrestnov / Telegram
