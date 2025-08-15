Ha úgy alakul az alaszkai csúcs, az Egyesült Királyság „készen áll katonákat küldeni Ukrajnába”

Amerikai világháborús emlékművet koszorúzott Putyin Alaszkában (VIDEÓ)
Az esemény időzítése különösen jelentős, mivel csupán néhány órával előzte meg Putyin találkozóját Donald Trump amerikai elnökkel.
A brit védelmi miniszter nyilatkozott.
John Healey, brit védelmi miniszter kimondta:
Az Egyesült Királyság készen áll „katonákat küldeni Ukrajnába”, hogy megerősítse a tűzszünetet, ha sikerül ilyet megállapodni
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a brit kormány készen áll gazdasági szankciókat és a nyomást helyezni Putyinra, ha az mai alaszkai találkozón bebizonyítja, hogy nem hajlandó a békére.
Az amerikai elnök reméli, hogy véget tud vetni a háborúnak, amely 2022-ben kezdődött,
Trump korábban azt mondta, hogy bármilyen megállapodásnak „kompromisszumon” kell alapulnia a határokat illetően.
Ukrajna viszont kijelentette, hogy területet nem hajlandó átadni, míg Oroszország ragaszkodik az általa elfoglalt országrészekhez.
Healey úgy véli:
Az Egyesült Királyság szerepe az, hogy Ukrajna mellett álljon a harctéren és a tárgyalóasztalnál is”
Hét év telt el azóta, hogy a két vezető nyilvánosan egyeztetett – a mai mindössze a harmadik ilyen alkalom lesz.
