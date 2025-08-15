Ha úgy alakul az alaszkai csúcs, az Egyesült Királyság „készen áll katonákat küldeni Ukrajnába”

John Healey, brit védelmi miniszter kimondta:

Az Egyesült Királyság készen áll „katonákat küldeni Ukrajnába”, hogy megerősítse a tűzszünetet, ha sikerül ilyet megállapodni

– számol be a BBC.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a brit kormány készen áll gazdasági szankciókat és a nyomást helyezni Putyinra, ha az mai alaszkai találkozón bebizonyítja, hogy nem hajlandó a békére.

Az amerikai elnök reméli, hogy véget tud vetni a háborúnak, amely 2022-ben kezdődött,

Trump korábban azt mondta, hogy bármilyen megállapodásnak „kompromisszumon” kell alapulnia a határokat illetően.

– írja a BBC.

Ukrajna viszont kijelentette, hogy területet nem hajlandó átadni, míg Oroszország ragaszkodik az általa elfoglalt országrészekhez.

Healey úgy véli: