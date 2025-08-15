Ft
08. 15.
péntek
John Healey Ukrajna Oroszország szankciók Trump Egyesült Királyság kompromisszum katona védelem

Ha úgy alakul az alaszkai csúcs, az Egyesült Királyság „készen áll katonákat küldeni Ukrajnába”

2025. augusztus 15. 16:35

A brit védelmi miniszter nyilatkozott.

2025. augusztus 15. 16:35
null

John Healey, brit védelmi miniszter kimondta:

Az Egyesült Királyság készen áll „katonákat küldeni Ukrajnába”, hogy megerősítse a tűzszünetet, ha sikerül ilyet megállapodni

számol be a BBC.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a brit kormány készen áll gazdasági szankciókat és a nyomást helyezni Putyinra, ha az mai alaszkai találkozón bebizonyítja, hogy nem hajlandó a békére.

Az amerikai elnök reméli, hogy véget tud vetni a háborúnak, amely 2022-ben kezdődött, 

Trump korábban azt mondta, hogy bármilyen megállapodásnak „kompromisszumon” kell alapulnia a határokat illetően.

– írja a BBC.

Ukrajna viszont kijelentette, hogy területet nem hajlandó átadni, míg Oroszország ragaszkodik az általa elfoglalt országrészekhez.

Healey úgy véli: 

Az Egyesült Királyság szerepe az, hogy Ukrajna mellett álljon a harctéren és a tárgyalóasztalnál is”

Dobsa István

Facebook

Idézőjel

Az új világrend születése különösen nehéz nekünk, akik élesben tapasztaljuk meg, milyen is egy háború

Hét év telt el azóta, hogy a két vezető nyilvánosan egyeztetett – a mai mindössze a harmadik ilyen alkalom lesz.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

***


 

ricsi1975
2025. augusztus 15. 18:32
Vajon megkérdezik majd az angol embereket is, hogy akarnak e katonákat küldeni ukrajnába? Költői kérdés volt.
londonbaby
2025. augusztus 15. 18:30
idióta angolok.. jobban járnak ha inkább egész nap "misztereznek" meg "misziszezenek" , addig szarakodnak a semmire míg letarolják őket is... hova az anyjuk picsájába küldenének már bármit , meg bárkit is síri csend és hullaszag.. már ukrajna..
indaniso
2025. augusztus 15. 18:28
Nem értik meg a hülye angolok,az angol hülyék,hogy birodalmak egy Európa melletti szigetét degradálódott.
templar62
2025. augusztus 15. 18:21
Az ellenkezője sem igaz . Ha megkérnék őket , hogy a már ottlevőket vonják ki , akkor se tennék , Sorok közötti olvasás , plusz az orwelli ANGSOC elvei alapján , pontosan érthető a nyilatkozat .
