BREAKING! Ezt nem láttuk jönni: visszavonul a válogatottól Gulácsi Péter – ezért

Tizenegy éve debütált a felnőtt válogatottban

Gulácsi a videóüzenetben hangsúlyozta: a mindenkori nemzeti együttes nagyon fontos szerepet töltött be az életében már fiatal, 15 éves kora óta. Címeres mezben végigjárta a szamárlétrát, arra pedig külön büszke, hogy az U21-es válogatottnak évekig a csapatkapitánya volt.

Az M4 Sport cikke emlékeztet: a felnőtt válogatottban 2014. május 22-én, a Dánia elleni 2–2-es felkészülési mérkőzés alkalmával debütált, és összesen 58-szor képviselte hazánkat, 19-szer a góltól őrizve meg a kapuját.

Három Európa-bajnokságon vett részt, amelyek közül a 2020-ról 2021-re halasztott, részben hazai rendezésű Eb-n, illetve a 2024-es kontinenstornán végig ő volt az első számú a posztján. Legutóbb szeptember 7-én, a Nemzetek Ligájában védett, amikor Magyarország 5–0-s vereséget szenvedett a németektől Düsseldorfban. Azóta a ferencvárosi Dibusz Dénessel kezdődik a mieink összeállítása.

Minden válogatott játékos karrierjében elérkezik a pillanat, amikor egy nehéz döntést kell meghoznia. Hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy a pályafutásom mint a magyar válogatott kapusa, lezárul

– fogalmazott Gulácsi Péter, aki a többiek között az edzőknek, szövetségi kapitányoknak mondott köszönetet, de elsősorban a szurkolókat emelte ki, akik nélkül nem juthatott volna el idáig.

Nehéz időszakon megy keresztül Gulácsi Péter

Nehéz időszak ez a rutinos magyar futballista életében, miután klubja, a német RB Leipzig hosszú idő után nem indulhat a nemzetközi kupasorozatokban az ősszel. A nemzetközi sajtóban egyre többet olvasni arról, hogy hiába a 2026 nyaráig tartó szerződése, a lipcseiek nem vele, hanem a belga Maarten Vandevoordttal képzelik el a folytatást (a döntésnek Orbán Willi személyében másik magyar vezéráldozata is lehet.) Pedig a Red Bull-csapatnál legendának számít a maga 245 tétmérkőzésével. A legjobb idénye a 2018–2019-es volt, amikor az egész Bundesliga legjobb játékosának megválasztották.

Két és fél évvel ezelőtt ugyanakkor keresztszalag-szakadást szenvedett a Celtic-kel vívott Bajnokok Ligája-találkozón, a műtétet követően pedig fertőzés miatt komplikációk léptek fel, még a pályafutása is veszélybe került. Bár visszatérése után visszaszerezte helyét a kezdőben, a rehabilitációs időszak nagyon megviselte, minden bizonnyal ezért döntött úgy korábban, hogy rövid időre lemondja a válogatottságot, majd most, hogy többször már nem látjuk címeres mezben.

Nemrégiben egyébként ismét megsérült: április közepén egy ütközést követően agyrázkódást szenvedett, és a jobb fülét is össze kellett varrni, de abból is visszatért, a lipcseiek már vele a kapuban fejezték be a csalódáskeltő idényüket.