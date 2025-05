„Az embernek ilyenkor nagyon gyorsan olyan érzése lesz, hogy már nem fontos” – Gulácsi fájdalmas vallomása

„Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat. Nem tudtuk teljesíteni az idény előtt kitűzött céljainkat, szóval most nagyon csalódottak vagyunk” – nyilatkozta a Leipzig honlapjának Gulácsi Péter. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az elmúlt nyolc évben hétszer is sikerült elérniük mindezt, ami jól mutatja, hogy mennyire kiegyensúlyozottak voltak eddig.

Most csak annyit tehetünk, hogy jó eredménnyel zárjuk az idényt, és visszaadunk valamit a szurkolóknak, akik mindig velünk voltak.”

Az utolsó, vasárnapi fordulóban a Red Bull-csapat a Vfb Stuttgartot fogadja. Nem kizárt, hogy Lőw Zsolt megbízott vezetőedzőt, Gulácsit és Orbánt ekkor láthatjuk utoljára piros-fehérben, miután Lőw idény végig szóló megbízatása lejár, utóbbi kettő távozása pedig az említett okok miatt benne van a pakliban.

Gulácsi a minap az Eldoblak edzésre című YouTube-sorozat második részében Galambos Dánielnek felelevenítette a Lipcsébe igazolásának körülményeit. Salzburgban az utolsó meccsén piros lapot kapott, az osztrák és a német szövetség pedig úgy határozott, hogy az ötmeccses eltiltása Németországban is érvényben marad. Ez azt jelentette, hogy új klubjában a konkurenciaharcot máris elvesztette, mivel az idény első öt mérkőzésén nem léphetett pályára. A helyzetét aztán tovább nehezítette, hogy amikor lejárt az eltiltása, a második csapatban, a német negyedosztályban lehetőséget kapott, hogy újra formába lendüljön, de ott egyből kiállították, így ismét eltiltás várt rá, ezúttal kétmérkőzéses.

„Ergo egy hétmeccses eltiltással indítottam a lipcsei karrieremet” – mondta, kiemelve, az első féléve nagyon rosszul sikerült, de aztán az egyik pillanatról a másikra fordult a kocka. Mégpedig akkorát, hogy az elején egy, maximum két évre tervezett a Leipzigben, de még azóta is ott játszik. A szurkolók ráadásul imádják őt, a Werder elleni meccs után is őt méltatták.