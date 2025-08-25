Ft
Ft
23°C
13°C
Ft
Ft
23°C
13°C
08. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott DÁRDAI BENCE Wolfsburg Bundesliga

Micsoda büszkeség! A magyar válogatott középpályás a Bundesliga szupersztárjai közé került a BBC-nél!

2025. augusztus 25. 15:31

A lap kiemeli, hogy Dárdai Bence a magyar válogatottat választotta a német helyett.

2025. augusztus 25. 15:31
null

Hatalmas elismerés érte a 19 éves Dárdai Bencét. A német labdarúgó Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg középpályását az igazi nagyágyúk között említi a BBC, amely idén is listát készített a szezon lehetséges felfedezettjeiről. Az első helyre a Bayern München játékosa, Tom Bischof került, másodikként viszont a Hertha-nevelés szerepel, aki az elmúlt szezonban már 21 alkalommal pályára lépett a zöld-fehérek színeiben az élvonalban.

A cikkben kiemelik, a válogatott labdarúgó és későbbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál legkisebb fia ifjúsági szinten játszott német címeres mezben, de felnőttként a magyar válogatott mellett döntött.

A Bundesliga-nyitányon Dárdai nem kapott lehetőséget a Farkasoknál, végig az oldalvonal mellől szurkolt a Heidenheimben győztes Wolfsburg kispadján.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!