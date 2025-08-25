Micsoda büszkeség! A magyar válogatott középpályás a Bundesliga szupersztárjai közé került a BBC-nél!

„Imádnak a válogatottnál lenni, szeretném én is átélni” – Dárdai Bence tűkön ül a debütálása előtt
Testvérei remekül érzik magukat Marco Rossi csapatánál.
A lap kiemeli, hogy Dárdai Bence a magyar válogatottat választotta a német helyett.
Hatalmas elismerés érte a 19 éves Dárdai Bencét. A német labdarúgó Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg középpályását az igazi nagyágyúk között említi a BBC, amely idén is listát készített a szezon lehetséges felfedezettjeiről. Az első helyre a Bayern München játékosa, Tom Bischof került, másodikként viszont a Hertha-nevelés szerepel, aki az elmúlt szezonban már 21 alkalommal pályára lépett a zöld-fehérek színeiben az élvonalban.
A cikkben kiemelik, a válogatott labdarúgó és későbbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál legkisebb fia ifjúsági szinten játszott német címeres mezben, de felnőttként a magyar válogatott mellett döntött.
A Bundesliga-nyitányon Dárdai nem kapott lehetőséget a Farkasoknál, végig az oldalvonal mellől szurkolt a Heidenheimben győztes Wolfsburg kispadján.
Fotó: Ronny Hartmann/AFP