Micsoda büszkeség! A magyar válogatott középpályás a Bundesliga szupersztárjai közé került a BBC-nél!

Hatalmas elismerés érte a 19 éves Dárdai Bencét. A német labdarúgó Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg középpályását az igazi nagyágyúk között említi a BBC, amely idén is listát készített a szezon lehetséges felfedezettjeiről. Az első helyre a Bayern München játékosa, Tom Bischof került, másodikként viszont a Hertha-nevelés szerepel, aki az elmúlt szezonban már 21 alkalommal pályára lépett a zöld-fehérek színeiben az élvonalban.

A cikkben kiemelik, a válogatott labdarúgó és későbbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál legkisebb fia ifjúsági szinten játszott német címeres mezben, de felnőttként a magyar válogatott mellett döntött.

A Bundesliga-nyitányon Dárdai nem kapott lehetőséget a Farkasoknál, végig az oldalvonal mellől szurkolt a Heidenheimben győztes Wolfsburg kispadján.