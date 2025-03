„Imádnak a válogatottnál lenni, szeretném én is átélni” – Dárdai Bence tűkön ül a debütálása előtt

Ennek apropóján a Nemzeti Sport készített interjút a magyar játékossal, aki azt is elárulta, bármilyen poszton szívesen játszik majd a válogatottban.

„Éppen Berlinben ettünk és beszélgettünk anyuval és apuval, amikor pittyent a telefonom, majd még egy és még egy értesítést kaptam, sorra érkeztek a gratuláló üzenetek.

Érzelmileg teljesen más a felnőttválogatottba meghívást kapni, mint a korosztályosba, nem is tudom kifejezni, mennyire várom, hogy végre indulhassak Magyarországra.

Két testvérem, Palkó és Marci mindig mondja, imádnak a válogatottnál lenni, szeretném én is átélni, amit ők” – mesélte Dárdai Bence, milyen körülmények között tudta meg, hogy a keret tagja lesz.

„Hatosként, nyolcasként és tízesként egyaránt bevethető vagyok, ott futballozom, ahol a kapitány kéri.

Mindegy, melyik poszton, csak játszani akarok a magyar válogatottban.

A beilleszkedésemet biztosan megkönnyíti, hogy Marci is a csapat tagja, és az is segíthet, hogy többeket ismerek a Bundesligából, Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és Schäfer Andrással is beszélgettem már az egymás elleni meccseink után” – fogalmazott a 19 éves, debütálás előtt álló középpályás.