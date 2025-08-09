Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Záhony IC 19705 Kék Hullám InterCity Szabolcsi Tekergő Expresszvonat mozdonytűz Dörgicse Zánka Aszófő

Tűzeset bénította meg az észak-balatoni vasúti közlekedést

2025. augusztus 09. 19:04

Mozdonytűz és műszaki hiba miatt jelentős késések és pótlóbuszos közlekedés nehezíti az utazást az észak-balatoni vonalon.

2025. augusztus 09. 19:04
null

Műszaki hiba miatt több változás is érinti az észak-balatoni vonalat szombaton. A Szombathelyről 10:02-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (IC 19705) jelentős késéssel közlekedik Balatonakali-Dörgicsétől – írta meg a mavcsoport.hu.

A Záhonyból 4:45-kor Zánka-Erzsébettáborba induló Szabolcsi Tekergő Expresszvonat (Ex 16907) helyett Aszófőtől pótlóbusz viszi tovább az utasokat. Ugyanez a helyzet a Zánka-Erzsébettáborból 13:14-kor Záhonyba tartó Szabolcsi Tekerő (Ex 16906) esetében is, amely csak Aszófőtől közlekedik, az addigi szakaszon pótlóbusz áll rendelkezésre.

A Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, amelyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott. Személyi sérülés nem történt.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fabatka
2025. augusztus 09. 19:45
Ma azért szívtam mert egy őz öngyilkos lett, és vonat elé vetette magát...jah, szar a máv. Az F1-ben is vannak műszaki hibák, pedig nem egy liga.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!