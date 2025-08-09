Tűzeset bénította meg az észak-balatoni vasúti közlekedést

Műszaki hiba miatt több változás is érinti az észak-balatoni vonalat szombaton. A Szombathelyről 10:02-kor a Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity (IC 19705) jelentős késéssel közlekedik Balatonakali-Dörgicsétől – írta meg a mavcsoport.hu.

A Záhonyból 4:45-kor Zánka-Erzsébettáborba induló Szabolcsi Tekergő Expresszvonat (Ex 16907) helyett Aszófőtől pótlóbusz viszi tovább az utasokat. Ugyanez a helyzet a Zánka-Erzsébettáborból 13:14-kor Záhonyba tartó Szabolcsi Tekerő (Ex 16906) esetében is, amely csak Aszófőtől közlekedik, az addigi szakaszon pótlóbusz áll rendelkezésre.

A Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz keletkezett, amelyet a mozdonyvezető sikeresen eloltott. Személyi sérülés nem történt.

