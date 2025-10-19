Hatalmas az érdeklődés Orbán Viktor beszéde iránt a Harcosok Klubja edzőtáborában (GALÉRIA)

Október 18 és 19. között a Harcosok Klubja újra megrendezi edzőtáborát, ezúttal Zánkán. A közösségi médiában közzétett képek és videók tanúsága szerint óriási az érdeklődés, számos patrióta gyűlt össze, hogy olyan közéleti személyiségektől hallgasson előadásokat, mint Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, vagy Orbán Viktor miniszterelnök. A képek tanúsága szerint ismét rengetegen kíváncsiak miniszterelnök mondanivalójára.

Galériánkat alább tekinthetik meg: