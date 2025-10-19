Ft
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Orbán Balázs Zánka Harcosok Klubja Lázár János Orbán Viktor

Hatalmas az érdeklődés Orbán Viktor beszéde iránt a Harcosok Klubja edzőtáborában (GALÉRIA)

2025. október 19. 12:55

Második alkalommal gyűltek össze a digitális harcosok.

2025. október 19. 12:55
null

Október 18 és 19. között a Harcosok Klubja újra megrendezi edzőtáborát, ezúttal Zánkán. A közösségi médiában közzétett képek és videók tanúsága szerint óriási az érdeklődés, számos patrióta gyűlt össze, hogy olyan közéleti személyiségektől hallgasson előadásokat, mint Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, vagy Orbán Viktor miniszterelnök. A képek tanúsága szerint ismét rengetegen kíváncsiak miniszterelnök mondanivalójára. 

Galériánkat alább tekinthetik meg:

Harcosok Klubja második edzőtábor

Harcosok Klubja második edzőtábor

A Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Fischer Zoltán 

Bastyaelvtars
2025. október 19. 14:20 Szerkesztve
Nézzétek már meg a velük készült interjúkat! Segghülye nyuggerek akik saját bevallásuk szerint " be se tudom kapcsolni az internetet ".:)) Sötétebbek mint ti. Digitális harcosok bazmeg:)))
fortissima
2025. október 19. 13:52
Aki odament, azért ment oda! A cím félrevezető!
Obsitos Technikus
2025. október 19. 13:40
Na szegény nejlonpoloska fölköti magát.
uszoda
2025. október 19. 13:06 Szerkesztve
Erről egy vicc jut az eszembe. A mezőn két ember fut egyásba, Az egyik 2 méter magas, a másik 2 méter széles. Melyikük a hatalmasabb? (a megfejtés később)
