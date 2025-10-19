Hatalmas az érdeklődés Orbán Viktor beszéde iránt a Harcosok Klubja edzőtáborában (GALÉRIA)

Harcosoknak való vidék – Orbán Viktor már javában „bemelegítést” tart a Harcosok Klubjának edzőtáborában (FOTÓK)
Arra a kérdésre, hogy miért van szüség erre a rendezvényre, a miniszterelnök azt felelte, „meccs lesz, meccs előtt edzőtábor”.
Második alkalommal gyűltek össze a digitális harcosok.
Október 18 és 19. között a Harcosok Klubja újra megrendezi edzőtáborát, ezúttal Zánkán. A közösségi médiában közzétett képek és videók tanúsága szerint óriási az érdeklődés, számos patrióta gyűlt össze, hogy olyan közéleti személyiségektől hallgasson előadásokat, mint Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, vagy Orbán Viktor miniszterelnök. A képek tanúsága szerint ismét rengetegen kíváncsiak miniszterelnök mondanivalójára.
Galériánkat alább tekinthetik meg:
A Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Fischer Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Arra a kérdésre, hogy miért van szüség erre a rendezvényre, a miniszterelnök azt felelte, „meccs lesz, meccs előtt edzőtábor”.
***