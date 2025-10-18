„2026-ban győzni fogunk, 2026-ban Magyarország győzni fog!

Zánkán is megmutattuk, hogy a történelem jó oldalán állunk, jó helyen vagyunk, igazunk van, és mi, a Harcosok Klubjában a jövő oldalán állunk. A jobboldal ideje nem lejárt, hanem most kezdődik csak igazán! Minden nap, minden embernek, minden eszközzel azon kell dolgoznia, hogy érveljen az online és az offline térben is, hogy nekünk van igazunk!

A Fidesz a garancia, és mi garantáljuk azt, hogy Magyarország biztonságos ország marad. Ameddig mi kormányozzuk ezt az országot, nemcsak, hogy nem lépünk be a háborúba, de a békéért fogunk küzdeni a legvégsőkig!”

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala