Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

„A miniszterelnök rocksztár volt” – így zajlott a Harcosok Klubja edzőtábor (VIDEÓ)

2025. október 20. 18:21

Menczer Tamás szerint óriási siker volt a hétvégi Harcosok Klubja edzőtábor.

2025. október 20. 18:21
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a parlament hétfői napján a sajtó képviselőinek kérdésére válaszolva számolt be arról, hogy mi történt a hétvégén a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában.

Mint fogalmazott, 

a miniszterelnök rocksztár volt, a miniszterelnököt szétszedték”.

„Ott voltunk 1500-an, és a miniszterelnököt a támogatói közül szinte ki kellett menekítenünk, mert mindenki haza akart vinni belőle egy darabot” – folytatta Menczer.

A jelenlévők közös fényképet akartak vagy egy beszélgetésre vágytak a kormányfővel. A kommunikációs igazgató ezt látva mondta a tábor résztvevőinek, hogy mindezt megérti, de Orbán Viktor nélkül nem fogják megnyerni a választásokat, „és ne szedjék szét a miniszterelnököt, hagyják, hogy egyben maradjon”.

Menczer Tamás szerint a hétvégi rendezvény „óriási siker” volt, és ebben mind a szervezők, mind az előadók, mind a résztvevők egyetértenek. „Érzelmileg, intelektuálisan, minden szempontból óriási siker volt” – zárta nyilatkozatát a fideszes politikus.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Még nagyobb lelkesedés, még több résztvevő

Mint ismert, a hétvégén második alkalommal gyűltek össze a Harcosok Klubja tagjai Zánkán, ahol olyan előadókkal készülhettek fel a közelgő választási kampányra, mint Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója vagy Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki hétről hétre a terepen biznyít a Lázárinfókkal.

De a leginkább várt előadás a miniszterelnöké volt, aki a kiszivárgott részletek szerint arra kérte a jelenlévőket, hogy igyekezzenek a közeljövőben minél többeket megszólítani, minél többeket mozgósítani a választás napjára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

