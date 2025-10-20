„A miniszterelnök rocksztár volt” – így zajlott a Harcosok Klubja edzőtábor (VIDEÓ)

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a parlament hétfői napján a sajtó képviselőinek kérdésére válaszolva számolt be arról, hogy mi történt a hétvégén a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában.

Mint fogalmazott,

a miniszterelnök rocksztár volt, a miniszterelnököt szétszedték”.

„Ott voltunk 1500-an, és a miniszterelnököt a támogatói közül szinte ki kellett menekítenünk, mert mindenki haza akart vinni belőle egy darabot” – folytatta Menczer.

A jelenlévők közös fényképet akartak vagy egy beszélgetésre vágytak a kormányfővel. A kommunikációs igazgató ezt látva mondta a tábor résztvevőinek, hogy mindezt megérti, de Orbán Viktor nélkül nem fogják megnyerni a választásokat, „és ne szedjék szét a miniszterelnököt, hagyják, hogy egyben maradjon”.