Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kosárlada Észak-Macedónia Magyarország

Tarolt a magyar válogatott a hazai pályán – egy pillanatig sem volt kérdés a győzelem

2025. augusztus 09. 20:09

A magyar férfi kosárlabda-válogatott hazai pályán 96–58-ra ütötte ki Észak-Macedóniát a világbajnoki előselejtezőben.

2025. augusztus 09. 20:09
null

Az Észak-Macedónia elleni nagy arányú győzelemmel folytatta a világbajnoki előselejtező-sorozatot a magyar férfi kosárlabda-válogatott.

Mint megírtuk: a megfiatalított nemzeti csapat az előző mérkőzésen tízpontos előnyről szenvedett végül sima vereséget Romániában, ezt követően a rutinos játékosok közé tartozó Golomán György a közmédiának meglepő őszinteséggel azt nyilatkozta, a románok ellen nem voltak eléggé motiváltak, aminek nem tudja az okát. 

Szombaton egy pillanatig sem volt kérdés Észak-Macedónia ellen

A magyar válogatott szombaton a kiegyenlített kezdés után 18 ponttal elhúzott a nagyszünetig főként Pongó Marcell és Perl Zoltán révén a a hazai parketten. 

A második félidőben húsz pont fölé nőtt a különbség, a hazai siker egy pillanatig sem forgott veszélyben, a vége majdnem negyvenpontos, 96–58 diadal.

A nemzeti csapat legjobbja Pongó lett 15 ponttal. Az 1/1-es győzelmi mérleggel álló magyarok egy hét múlva a románokat fogadják ugyancsak Szolnokon, a trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.

(MTI, Mandiner)

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/MKOSZ

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. augusztus 09. 20:20
"Gyászol a magyar kosárlabda, elhunyt a TARR KSC Szekszárd U14-es játékosa, Fricsi Dóra 🕯 Dóra augusztus 5-én, edzésen lett rosszul, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést. A mentők öt percen belül a helyszínre értek és sikeresen stabilizálták az állapotát, ám szervezete a mai napon sajnos feladta a harcot. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége osztozik a család és a klub fájdalmában, és együttérzését fejezi ki a hozzátartozóknak. Nyugodj békében, Dóra!" 12 éves volt a drága lélek, Isten nyugosztalja! 🏴
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!