Tarolt a magyar válogatott a hazai pályán – egy pillanatig sem volt kérdés a győzelem

Az Észak-Macedónia elleni nagy arányú győzelemmel folytatta a világbajnoki előselejtező-sorozatot a magyar férfi kosárlabda-válogatott.

Mint megírtuk: a megfiatalított nemzeti csapat az előző mérkőzésen tízpontos előnyről szenvedett végül sima vereséget Romániában, ezt követően a rutinos játékosok közé tartozó Golomán György a közmédiának meglepő őszinteséggel azt nyilatkozta, a románok ellen nem voltak eléggé motiváltak, aminek nem tudja az okát.

Szombaton egy pillanatig sem volt kérdés Észak-Macedónia ellen

A magyar válogatott szombaton a kiegyenlített kezdés után 18 ponttal elhúzott a nagyszünetig főként Pongó Marcell és Perl Zoltán révén a a hazai parketten.

A második félidőben húsz pont fölé nőtt a különbség, a hazai siker egy pillanatig sem forgott veszélyben, a vége majdnem negyvenpontos, 96–58 diadal.

A nemzeti csapat legjobbja Pongó lett 15 ponttal. Az 1/1-es győzelmi mérleggel álló magyarok egy hét múlva a románokat fogadják ugyancsak Szolnokon, a trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.

(MTI, Mandiner)