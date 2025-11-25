Ft
magyar válogatott Észak-Macedónia Csehország Dánia vb-selejtező Írország

Szembejött a valóság az írekkel a budapesti győzelem után – nagyon kiakadtak

2025. november 25. 16:17

Ha azt gondolták, a mieink elleni győzelem után már ott is vannak a világbajnokságon, nagyot tévedtek. Írország válogatottja márciusban Prágába utazik, s még csak utána jöhetnének jó eséllyel a klasszisokkal teletömött dánok...

2025. november 25. 16:17
Írország még mindig futball-lázban ég, ami nem is csoda, hiszen vb-selejtezős csoportriválisunk szinte reménytelen helyzetből, az utolsó két csoportmeccsén Portugáliát és sajnos a magyar válogatottat is legyőzve kvalifikálta magát a 2026-os világbajnoki pótselejtezőre. Az újfajta lebonyolítású rendszerben azonban még két kemény ellenfélen keresztül kellene verekedniük magukat az íreknek, és erre bizony már igen kevés esélyt adnak nekik előzetesen. 

Magyarország-Írország
A gól, amit sosem feledünk: Írország a 96. percben ütötte el a mieinket a pótselejtezőtől a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Tíz százalékot sem adnak Írországnak

A legfrissebb FIFA-világranglistán az 59. helyre lépő, harmadik kalapba kerülő írek előbb a kvázi playoff-elődöntőben Csehországba utaznak majd március végén, de ha a náluk 15 hellyel előrébb rangsorolt cseheket sikerülne is legyőzniük idegenben, a vb-részvételért a Dánia–Észak-Macedónia párharc győztesével kellene megküzdeniük (a selejtezősorozat végét csúnyán elrontó dánok favoritként a 21.-ek, míg a balkániak a 65.-ek a világranglistán). A statisztikusok erre meglehetősen kevés sanszot látnak: 

az előrejelzések szerint az ír kijutási esélyek a 10%-ot sem érik el, csupán 8,4% a valószínűsége annak, hogy legyőzőink ott lesznek a a 2026-os amerikai világbajnokságon. 

Az ír drukkereknek persze több sem kellett, ellepték a kommentmezőt, és egymásra licitálva emlékeztettek rá, a számok önmagukban semmit sem jelentenek, elvégre a portugál és a magyar meccs előtt gyakorlatilag fikarcnyi esélyt sem jósoltak nekik pótselejtezőre, és a csapategység most is sokkal többet jelenthet a valószínűség-számításnál...

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

Skageröge
2025. november 25. 16:55
A cikkből nem lehet kiolvasni olyasmit, hogy "nagyon kiakadtak", ezt csak a cikk címe állítja, nevetségesen habzó ellenségességgel.
0
0
0
Kar-6-Alom
2025. november 25. 16:35
Az a gond az írek gúnyolásával, hogy akkor a mieink milyen szintet képviselnek, ha itthon kikaptak tőlük? Éppen az jelentene egy morzsányi vigaszt, ha csoda történne és megnyernék a VB-t.
0
0
3
motoman528
2025. november 25. 16:23
El kellene engedni már ezt az Ír témát! Sok sikert nekik! Oszt jó van.
4
4
0
