Szembejött a valóság az írekkel a budapesti győzelem után – nagyon kiakadtak

Írország még mindig futball-lázban ég, ami nem is csoda, hiszen vb-selejtezős csoportriválisunk szinte reménytelen helyzetből, az utolsó két csoportmeccsén Portugáliát és sajnos a magyar válogatottat is legyőzve kvalifikálta magát a 2026-os világbajnoki pótselejtezőre. Az újfajta lebonyolítású rendszerben azonban még két kemény ellenfélen keresztül kellene verekedniük magukat az íreknek, és erre bizony már igen kevés esélyt adnak nekik előzetesen.

A gól, amit sosem feledünk: Írország a 96. percben ütötte el a mieinket a pótselejtezőtől a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)