Marco Rossi magyar válogatott Magyarország program Írország

Hogyan tovább? – ez vár a magyar válogatottra a vb-álmok szétzúzása után

2025. november 18. 08:47

Tíz mérkőzéssel számolhat Magyarország nemzeti futballcsapata 2026-ban. A magyar válogatott felkészülési és Nemzetek Ligája-meccseket játszik majd jövőre, a világbajnokság évében.

2025. november 18. 08:47
null

Fájdalmas tény, hogy magyar válogatott vasárnap az írek elleni vesztes vb-selejtezővel zárta 2025-öt. Jövőre, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) naptára szerint március végén, 23. és 31. között kezdődik az év, ekkor két felkészülési mérkőzést játszhat nemzeti csapatunk, bár az ellenfelek természetesen még nem ismertek.

Magyarország, magyar válogatott, Írország, Nemzetek Ligája
Magyar válogatott: a Nemzetek Ligájában is összekerülhetünk az írekkel

 

Magyar válogatott: a Nemzetek Ligájában is megkaphatjuk az íreket

A következő válogatott szünet június 1. és 9. között lesz, közvetlenül a 2026-os világbajnokságot megelőzően, itt két újabb barátságos találkozóra van lehetősége a mieinknek, a rivális kiléte szintén ismeretlen.

A 2026–2027-es Nemzetek Ligája(NL)-sorozat szeptemberben veszi kezdetét – Marco Rossi együttese azzal, hogy márciusban kiesett Törökországgal szemben az A divízió osztályozóján, a következő kiírást a B-ben kezdi meg. 

  • Az első, szeptember 23. és október 5. közötti időszakban négy, 
  • a második, november 11. és 16. közöttiben pedig két meccs vár Szoboszlai Dominikékra.

Az NL sorsolását február 12-én tartják. Magyarország az egyes kalapból várja az ellenfeleket, így biztosan nem kerülhet össze Skóciával, Lengyelországgal és Izraellel.

Kaphatjuk viszont a második kalapból Svájcot, Bosznia-Hercegovinát, Ausztriát vagy Ukrajnát, valamint a harmadikból Szlovéniát, Georgiát, a világbajnoki selejtezősorozatból jól ismert Írországot és Romániát, míg a negyedik kvartettből Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország vagy Koszovó jöhet szembe. 

A csoportelsők automatikusan felkerülnek az A-divízióba, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak majd az A-divízió harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok a C-divízió másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókat 2027. március 25 és 30. között rendezik majd.

(MTI)

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

