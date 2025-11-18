Hogyan tovább? – ez vár a magyar válogatottra a vb-álmok szétzúzása után

Fájdalmas tény, hogy magyar válogatott vasárnap az írek elleni vesztes vb-selejtezővel zárta 2025-öt. Jövőre, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) naptára szerint március végén, 23. és 31. között kezdődik az év, ekkor két felkészülési mérkőzést játszhat nemzeti csapatunk, bár az ellenfelek természetesen még nem ismertek.

Magyar válogatott: a Nemzetek Ligájában is összekerülhetünk az írekkel

Magyar válogatott: a Nemzetek Ligájában is megkaphatjuk az íreket

A következő válogatott szünet június 1. és 9. között lesz, közvetlenül a 2026-os világbajnokságot megelőzően, itt két újabb barátságos találkozóra van lehetősége a mieinknek, a rivális kiléte szintén ismeretlen.