Hogyan tovább? – ez vár a magyar válogatottra a vb-álmok szétzúzása után

Tíz mérkőzéssel számolhat Magyarország nemzeti futballcsapata 2026-ban. A magyar válogatott felkészülési és Nemzetek Ligája-meccseket játszik majd jövőre, a világbajnokság évében.
Fájdalmas tény, hogy magyar válogatott vasárnap az írek elleni vesztes vb-selejtezővel zárta 2025-öt. Jövőre, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) naptára szerint március végén, 23. és 31. között kezdődik az év, ekkor két felkészülési mérkőzést játszhat nemzeti csapatunk, bár az ellenfelek természetesen még nem ismertek.
A következő válogatott szünet június 1. és 9. között lesz, közvetlenül a 2026-os világbajnokságot megelőzően, itt két újabb barátságos találkozóra van lehetősége a mieinknek, a rivális kiléte szintén ismeretlen.
A 2026–2027-es Nemzetek Ligája(NL)-sorozat szeptemberben veszi kezdetét – Marco Rossi együttese azzal, hogy márciusban kiesett Törökországgal szemben az A divízió osztályozóján, a következő kiírást a B-ben kezdi meg.
Az NL sorsolását február 12-én tartják. Magyarország az egyes kalapból várja az ellenfeleket, így biztosan nem kerülhet össze Skóciával, Lengyelországgal és Izraellel.
Kaphatjuk viszont a második kalapból Svájcot, Bosznia-Hercegovinát, Ausztriát vagy Ukrajnát, valamint a harmadikból Szlovéniát, Georgiát, a világbajnoki selejtezősorozatból jól ismert Írországot és Romániát, míg a negyedik kvartettből Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország vagy Koszovó jöhet szembe.
A csoportelsők automatikusan felkerülnek az A-divízióba, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak majd az A-divízió harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok a C-divízió másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókat 2027. március 25 és 30. között rendezik majd.
(MTI)
