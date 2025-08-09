„Elvtelen, aljas propagandisták!” – Apáti Bence szerint a Telex és a 444 új szintre emelte a kettős mércét Dopemannel kapcsolatban

Apáti Bence legújabb posztjában ismét „leszedte a keresztvizet” néhány fősodratú balliberális lapról. Bejegyzésében először egy nyelvi hibát kifogásolt egy róla szóló cikkben, majd rátért a lényegre. Szerinte a 444 és a Telex „külföldről fizetett ügynökei” minden cikkükbe igyekeznek beleerőltetni Dopeman húsz évvel ezelőtti szövegeit, miközben „idáig lehet érezni a savanyú izzadtságszagukat”. Mint fogalmazott,

Bódis ma is LMBTQ propagandista – csak most nem beszélhet erről –, Dopeman pedig rég nem gengszterrapper.

Apáti szerint Horváth Lászlót nem zavarta egyet cseppet sem Dopeman, mert nem állt ki tegnap a színpadra, hogy tizenéveseknek a droghasználatról rappeljen. Két 16 éves fiú édesapjaként úgy véli, elfogadhatatlan, hogy külföldről fizetett ügynökújságírók ünnepeljék, ha valaki fiataloknak drogokat promóz. Szerinte, ha Dopeman tegnap a Szigeten ilyen szövegeket adott volna elő, Horváthot is zavarta volna, és a jobboldali közösség tagja sem maradhatna.

Apáti felidézte, hogy a 444 és a Telex akkor nem problémázott Dopeman szövegein, amikor MSZP-s képviselőjelölt vagy alternatív köztársasági elnökjelölt volt. Akkor imádták, rajongtak érte, és nem szembesítették folyamatosan a régi szövegeivel.

Elvtelen, aljas, külföldről fizetett propagandisták!

– zárta bejegyzését a publicista.

Fotó: Apáti Bence Facebook-oldala

Nyitókép: Facebook

***