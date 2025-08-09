Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
444 telex Apáti Bence külföld publicista szöveg

„Elvtelen, aljas propagandisták!” – Apáti Bence szerint a Telex és a 444 új szintre emelte a kettős mércét Dopemannel kapcsolatban

2025. augusztus 09. 19:35

A publicista nem kímélte a liberális lapokat.

2025. augusztus 09. 19:35
null

Apáti Bence legújabb posztjában ismét „leszedte a keresztvizet” néhány fősodratú balliberális lapról. Bejegyzésében először egy nyelvi hibát kifogásolt egy róla szóló cikkben, majd rátért a lényegre. Szerinte a 444 és a Telex „külföldről fizetett ügynökei” minden cikkükbe igyekeznek beleerőltetni Dopeman húsz évvel ezelőtti szövegeit, miközben „idáig lehet érezni a savanyú izzadtságszagukat”. Mint fogalmazott,

Bódis ma is LMBTQ propagandista – csak most nem beszélhet erről –, Dopeman pedig rég nem gengszterrapper.

Apáti szerint Horváth Lászlót nem zavarta egyet cseppet sem Dopeman, mert nem állt ki tegnap a színpadra, hogy tizenéveseknek a droghasználatról rappeljen. Két 16 éves fiú édesapjaként úgy véli, elfogadhatatlan, hogy külföldről fizetett ügynökújságírók ünnepeljék, ha valaki fiataloknak drogokat promóz. Szerinte, ha Dopeman tegnap a Szigeten ilyen szövegeket adott volna elő, Horváthot is zavarta volna, és a jobboldali közösség tagja sem maradhatna.

Apáti felidézte, hogy a 444 és a Telex akkor nem problémázott Dopeman szövegein, amikor MSZP-s képviselőjelölt vagy alternatív köztársasági elnökjelölt volt. Akkor imádták, rajongtak érte, és nem szembesítették folyamatosan a régi szövegeivel.

Elvtelen, aljas, külföldről fizetett propagandisták!

– zárta bejegyzését a publicista.

 

Fotó: Apáti Bence Facebook-oldala

Nyitókép: Facebook

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Illieral
2025. augusztus 09. 21:12
Én is azt nevetem, hogy amikor Orbán szobor fejét rugdosta, akkor nem volt vele gond, most bezzeg. Ettől függetenül Dopeman kurva gáz figura, nem kellene mutatkozzon vele a miniszterelnök, vannak értelmesebb jobboldali arcok.
Válasz erre
0
0
Theorba
2025. augusztus 09. 21:09
"– zárta bejegyzését a publicista" Micsodaaaaa?
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. augusztus 09. 20:03
Z. Az itt fröcsögő soros NGO által fizetett hazaáruló médiák hazaáruló bérkommentelői, ugyanazt csinálják... Lesik folyamatosan milyen hazugságot írnak a FOS médiáik és azonnal ide hányják ki magukból a szart!!! Meg a poloska utasításait!!! Ezek az emberi faj szégyenei!!! 💯🤮🖕❗
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. augusztus 09. 20:03
gy a 444 és a Telex akkor nem problémázott Dopeman szövegein, amikor MSZP-s képviselőjelölt vagy alternatív köztársasági elnökjelölt volt. Akkor imádták, rajongtak érte, és nem szembesítették folyamatosan a régi szövegeivel. Akkoriban nem is olyan régiek voltak azok a szövegek...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!