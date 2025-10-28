Schmidt Máriát szidni, kritizálni lehet, de könyörgöm: MEGÖLNI?
Pintér Béla túltolta, nem kicsit, nagyon. Ő viszont legalább nem játszik napraforgót a pénz irányába, mint Majka. Bokor Gábor írása.
Innen érthető meg Hadházy Ákos tavaszi kijelentése is, amelyben úgy fogalmazott, hogy ukrán mintára Majdan-típusú felkelésre van szükség.
„Van itt egy mintázat: először egy színpadon a miniszterelnök lelövését játsszák el, megfenyegetik a köztársasági elnököt, majd csaknem meglincselnek egy ferences szerzetest, amiért harangozni merészelt, most pedig egy liberális színházi előadásban Schmidt Mária konzervatív történész és közéleti szereplő agyonverését imitálják.
Mindez egy egyértelmű trendet mutat: a külföldről finanszírozott erők legitimálni akarják az erőszakot, ugyanis valódi társadalmi támogatottság híján egyetlen eszközük maradt: a fizikai erőszakra való felbujtás.
Nem kell Majdan, nem kellenek ukrán módszerek, nem kellenek ilaria salisok.”
Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád