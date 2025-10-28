Mindez egy egyértelmű trendet mutat: a külföldről finanszírozott erők legitimálni akarják az erőszakot, ugyanis valódi társadalmi támogatottság híján egyetlen eszközük maradt: a fizikai erőszakra való felbujtás.

Innen érthető meg Hadházy Ákos tavaszi kijelentése is, amelyben úgy fogalmazott, hogy ukrán mintára Majdan-típusú felkelésre van szükség.

Nem kell Majdan, nem kellenek ukrán módszerek, nem kellenek ilaria salisok.”