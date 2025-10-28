Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Schmidt Mária módszer külföld miniszterelnök

Van itt egy mintázat

2025. október 28. 07:20

Innen érthető meg Hadházy Ákos tavaszi kijelentése is, amelyben úgy fogalmazott, hogy ukrán mintára Majdan-típusú felkelésre van szükség.

2025. október 28. 07:20
null
Lánczi Tamás
Lánczi Tamás
Facebook

„Van itt egy mintázat: először egy színpadon a miniszterelnök lelövését játsszák el, megfenyegetik a köztársasági elnököt, majd csaknem meglincselnek egy ferences szerzetest, amiért harangozni merészelt, most pedig egy liberális színházi előadásban Schmidt Mária konzervatív történész és közéleti szereplő agyonverését imitálják. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindez egy egyértelmű trendet mutat: a külföldről finanszírozott erők legitimálni akarják az erőszakot, ugyanis valódi társadalmi támogatottság híján egyetlen eszközük maradt: a fizikai erőszakra való felbujtás. 

Innen érthető meg Hadházy Ákos tavaszi kijelentése is, amelyben úgy fogalmazott, hogy ukrán mintára Majdan-típusú felkelésre van szükség. 

Nem kell Majdan, nem kellenek ukrán módszerek, nem kellenek ilaria salisok.”

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipracio-2
2025. október 28. 09:40
llnnhegyi Az orosz médiában évek óta hivatkoznak egy 2013-as beszédre, amelyben az USA akkori Európáért és Eurázsiáért felelős államtitkára, Victoria Nuland kijelenti, hogy az Egyesült Államok több mint 5 milliárd dollárral támogatta Ukrajnát. A PolitiFact tényellenőrzése azonban részletezi, hogy ez a kijelentés nem a majdani tüntetők finanszírozására vonatkozott, hanem arra, hogy az USA 1991 óta ennyi pénzzel segítette Ukrajna demokratikus átmenetét. Például azt, hogy a civil szféra és a kormányzás területén demokratikus intézményeket és gyakorlatot hozzanak létre az országban Mindig széles mosoly szalad körbe az arcomon amikor a NER nemzetthy elhülyítés rendszere idomított segédmunkása (vagy valamék sz.rcsimbókja -feldobja a fejében idomított nemzetthy lakájsz.art oszt az orbánfelszopó helló röfik vezérimádattól bambán tátott szájjal aládzsavelnek
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 28. 09:39
Éhes disznó....
Válasz erre
0
0
recipracio-2
•••
2025. október 28. 09:38 Szerkesztve
"A negatív reklám is reklám" - a Tompika figyelemkurvák alapvetése.höhööö"más gatyájában kritizálja a féknyomot ,miközben egyre inkább maga merül a sarban 😂
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. október 28. 09:34
Lánczi Tompika Jaj, ne már, ez arra a south park részre emlékeztet, amikor a rendőrnyomozó "beépül" a prostituáltak közé, és erre hivatkozva folyamatosan leszop mindenkit. Köszi ,hogy idesz@rtad a tisza-rogán propagandád ,töröld meg a szád mazochista vagy ,hogy ennyire szeretsz még nagyobb hülyét csinálni magadból 2014-es ukrajnai puccsról szóló ismétlődő összeesküvés narratíva amelyet a Nyugat, Georges Soros vagy Victoria Nuland személyesen szított, és gyakran „náci puccsként” is ábrázolják. Ukrajnában nem volt államcsíny. Az Euromajdan- tüntetések spontán kitörése az ukrán lakosság számos szegmensének reakciója volt Viktor Janukovics volt elnök 2013. novemberi, az Európai Unióval megígért társulási megállapodástól való hirtelen kilépésére Lánczi kiváló orbánánuszfényező szellemi kútmérgező valósághajlító propagandista ,amit olyan átszellemült tekintettel tud eladni a 70-s IQ alatti 😂orbánbaszerelmes vallási szektának ,hogy attól nemcsak a nők,de a férfiak is teherbe esnek😅
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!