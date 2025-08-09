Ft
08. 09.
szombat
jogállam Magyar elnök Gréczy Zsolt Mészáros Lőrinc

Tegyük rendbe Magyar Péter újabb hazugságát

2025. augusztus 09. 18:13

Megint nem született volna magyarpéteres poszt, ha nem támad minket.

2025. augusztus 09. 18:13
null
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Facebook

„De újra ezt tette, ezért ismét megvédem a DK közösségét. Olvasom a 24,hu tudósítását, hogy a Tisza Párt elnöke megemeli a kalapját azok előtt, akik nem indulnak a választáson. Tapsot is kért nekik Magyar, aki elmondta, hogy Orbánék azért nem akarták elszámoltatni Gyurcsányékat, mert ő kellett a kétharnadához.

Akkor tegyük rendbe Magyar Péter újabb aljas hazugságát. Először is, emeljük meg kalapunkat azok előtt, akik minden támadás, zsarolás ellenére elindulnak a 2026-os választáson. Ők az igazi változás garanciái. Egyúttal egy újabb, Fideszből jött teljhatalom fontos akadályai. Mert Orbán után az országot demokraták együttműködésével kell vezetni. 

A már bejelentett DK-s jelöltek – már 90-en – léteznek. Tiszások nincsenek. Ha csak a szakvizsga nélküli, Müller Cecíliát fényező doktort, a zsírleszívó tb-csaló luxikatonát, meg a felnőttfilmes hölgyet nem számolom oda.

Én például sosem szavaznék olyan pártra, amelynek elnöke szerint ez itt jogállam – ezt mondta még idén is az ATV-ben -, vagy aki még tavaly márciusban is Mészáros Lőrinctől kért munkát. Hogy a többi vállalhatatlan gesztusát, mondatát, ne is említsem. »Gyurcsányéknak« lenne köszönhető a kétharmad? Hazugság. ”

Nyitókép forrása: Gréczy Zsolt Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

satrafa-2
2025. augusztus 09. 18:43
Ha volna minimális erkölcsi érzéked, nem ugatnál meg másokat, hanem eltűnnél a politikából. Az kizárt, hogy én olyan pártra szavazzak, amelynek te fizetett képviselője vagy. A magyar politika egyik legnagyobb szégyene, hogy te a magyar parlamentben ülhetsz és szívhatod a közpénzt. Az meg külön egy eléggé undorító poén, hogy te szidod a pornós csajt...
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 09. 18:37
Komcsi komcsinak farkasa.
Válasz erre
0
0
Szomszéd
2025. augusztus 09. 18:29
Speciel igazad van Zsoltika, de azt gondolom, hogy üssétek csak egymást, minden pofon jóhelyre megy :-)))
Válasz erre
2
0
bergmann
2025. augusztus 09. 18:27
Ne picsogj, küldj egy szelfit a fostosnak ahogy a kezedben tartod az irányítást és barátok lesztek, csak Radnait kerüld!
Válasz erre
0
0
