„De újra ezt tette, ezért ismét megvédem a DK közösségét. Olvasom a 24,hu tudósítását, hogy a Tisza Párt elnöke megemeli a kalapját azok előtt, akik nem indulnak a választáson. Tapsot is kért nekik Magyar, aki elmondta, hogy Orbánék azért nem akarták elszámoltatni Gyurcsányékat, mert ő kellett a kétharnadához.

Akkor tegyük rendbe Magyar Péter újabb aljas hazugságát. Először is, emeljük meg kalapunkat azok előtt, akik minden támadás, zsarolás ellenére elindulnak a 2026-os választáson. Ők az igazi változás garanciái. Egyúttal egy újabb, Fideszből jött teljhatalom fontos akadályai. Mert Orbán után az országot demokraták együttműködésével kell vezetni.

A már bejelentett DK-s jelöltek – már 90-en – léteznek. Tiszások nincsenek. Ha csak a szakvizsga nélküli, Müller Cecíliát fényező doktort, a zsírleszívó tb-csaló luxikatonát, meg a felnőttfilmes hölgyet nem számolom oda.

Én például sosem szavaznék olyan pártra, amelynek elnöke szerint ez itt jogállam – ezt mondta még idén is az ATV-ben -, vagy aki még tavaly márciusban is Mészáros Lőrinctől kért munkát. Hogy a többi vállalhatatlan gesztusát, mondatát, ne is említsem. »Gyurcsányéknak« lenne köszönhető a kétharmad? Hazugság. ”

Nyitókép forrása: Gréczy Zsolt Facebook-oldala

***