Egy korszak vége? A magyar edző érkezése ellenére is távozhat Lipcséből a magyar válogatott kapus

A lap szerint a vezetés nagyon nincs megelégedve a gárda idénybeli szereplésével (nyolcból csak egy meccset nyert meg a Bajnokok Ligájában, és így a 32. helyen esett ki az alapszakaszban, a bajnokságban pedig az ötödik helyen áll), ezért nagy átalakításokat tervez a nyáron. A Bild szerint több klublegendának, így Gulácsi Péternek 2026 nyarán lejáró szerződését sem tervezik meghosszabbítani a klubnál, és ha a magyar kapus emiatt már most nyáron távozni szeretne, nem gördítenek akadályt elé.

A „nagy öregek” távozására költségcsökkentés szempontjából is szükséges lenne, ugyanis ők eddig nagyon kedvező feltételekkel kaptak új szerződést, ami nem tartalmazott nemzetközi kupa elérését elváró záradékot, noha most nem biztos, hogy kijut Európába a Lipcse. A klubnál az összbérkeret tíz százalékát is megspórolnák.