Megvan Lőw Zsolt első sikere a Lipcse élén, győzelemmel debütált a Bundesligában

Kerkezék most sem tudtak nyerni

Kerkez Milos ezúttal is végig a pályán volt az angol AFC Bournemouthban, noha az első félidő fájlalta a lábát. Csapata 2–2-es döntetlent játszott a West Ham United vendégeként, és jelenleg a Premier League 9. helyét foglalja el, s egyre jobban távolodik az európai kupaindulást érő helyektől. A gárda ezzel az iksszel most már hat bajnoki óta nyeretlen, és közben az FA-kupából is kiesett.

Német Bundesliga

28. forduló

Heidenheim–Bayer Leverkusen 0–1

Bochum–VfB Stuttgart 0–4

Freiburg–Borussia Dortmund 1–4

RB Leipzig–Hoffenheim 3–1

Mainz–Holstein Kiel 1–1

Később

18.30: Werder Bremen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: St. Pauli–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Wolfsburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Augsburg–Bayern München 1–3

Fotó: Ronny Hartmann/AFP