Még csak most nevezték ki Lipcsében, de már a távozásáról beszélt Lőw Zsolt

Ezt most első, vezetőedzőként adott sajtótájékoztatóján is megerősítette: mint mondta, ő kizárólag a következő hét hétre és kilenc mérkőzésre ül le a lipcseiek kispadjára, utána ha törik, ha szakad, új edzője lesz a csapatnak. Ezt egyébként a német újságírókollégák kérdésére válaszolta, miután felvázolta a reménybeli terveket, jelesül, hogy a jelenleg csak a Bundesliga 6. helyén szerénykedő együttesnek a gyengélkedés ellenére igenis reális esélye van odaérni valamelyik BL-helyre, és természetesen a kupát sem engedték el. Ekkor érkezett a kérdés, hogy mi lenne, ha a szezon végén a BL is összejönne, és esetlegesen a kupagyőzelem is – ez esetben átgondolná-e, hogy mégiscsak folytassa a megkezdett munkát?

Fontos volt tisztázni a munka elvállalásánál, hogy a feladatom a következő hét hétre szól, utána teljesen egyértelmű, hogy új vezetőedző érkezik az RB Leipzighez, én pedig visszatérek a Red Bull Globalhoz abba a szerepbe, amit megszerettem, megszoktam. Addig is próbálom élvezni és kiélvezni minden pillanatát ennek a kihívásnak, amelyet remélhetőleg a lehető legtöbb sikerrel zárunk. A jó eredményeket senki sem tudja garantálni, mi sem vagyunk varázslók, de ha mindent jól csinálunk, a csapat és az összes alkalmazott összefog, jó esélyünk van elérni valami szépet.”

A 45 éves szakember – aki már levezényelte első, mókás elemekkel tarkított edzését a csapatnál – elárulta, olyan szinten nem számított az ilyen irányú házon belüli megkeresésre, hogy konkrétan egy baráti születésnapon érte őt Marcel Schäfer sportigazgató meglepetésszerű telefonja. „A születésnapon keresztülhúzták a számításaimat, négy órán át egyik hívást fogadtam a másik után. Este kilenc-tíz körül hoztuk meg a döntést, majd másnap egyik helyről utaztam a másikra – a gyermekeim kérdezték is az édesanyjukat, hol van az apjuk, kicsit szomorúan vették tudomásul, hogy a következő hat-hét hetet nem otthon töltöm.”