„Kötelességem kiállni a klub mellett” – hűségesküje után mégis meggondolta magát a csapatkapitány

„Csapatkapitányként kötelességem ilyen helyzetben kiállni a klub mellett, így is teszek. Most az a legfontosabb feladatom, azért kell tennem, hogy minél előbb csapattá kovácsolódjunk össze” – nyilatkozta Vágó Levente a nyári felkészülés kezdetekor a labdarúgó NB I-ből kieső Kecskeméti TE hivatalos honlapján.

A 32 éves középpályás tehát maradt a liláknál, és pályára is lépett az idény első három mérkőzésén a másodosztályban,

pénteken azonban váratlanul bejelentették, hogy Vágó személyes okok miatt mégis távozik a csapattól,

és visszatér szülővárosába, Szegedre, ahonnan Haris Attila érkezik érte cserébe a KTE-hez.

Nagyon nehéz döntést kellett meghoznom, amin rengeteget őrlődtem. Szegedi vagyok, a családom is odaköt mindmáig, így rájuk is tekintettel kell lennem

– indokolta meg a távozását Vágó, aki 2019-ben, még az NB III-ban lett a KTE játékosa, és hat év alatt összesen 182 tétmérkőzésen szerepelt az egyesület színeiben, melynek tagjaként az első, a másod- és a harmadosztályban is ezüstérmet szerzett.

„Gyorsan történtek az események, nagyjából másfél nap alatt dőlt el, hogy Kecskemétre igazolok. Örülök, hogy itt lehetek. Úgy érzem, hogy szükségem volt erre, kellett egy kis környezetváltás, ami egy fontos lépés a karrieremben” – mondta a kecskemétiek hivatalos honlapján a Vágóval ellentétes utat bejáró, 28 esztendős Haris Attila, aki 2015-ben a Ferencvárosnál mutatkozott be az NB I-ben, majd játszott Soroksáron, Balmazújvárosban, Pakson és három évet a DVSC-ben is.

