„Nem vagyok százszázalékosan kész erre” – nagy átalakulások Székesfehérváron

Mindazonáltal az utóbbi két évben, amióta befejeztem a profi pályafutásomat, elkezdtem felkészülni erre a pozícióra. Elkezdtem tanulni, beutaztam a fél világot és Európát. Nemrég átvehettem a diplomámat, ami a visszavonulásom óta az első szakmai sikerem” – idézte őt a Csakfoci. Nikolics hozzátette, hogy számára a Videoton nemcsak egy NB II-es klub, hanem annál sokkal több.

Jelezte, hogy kinevezését követően az első feladata a vezetőedző megtalálása volt. Régóta ismeri Pető Tamást és a munkáját, nagyon hasonló az elképzelésük a klub jövőjéről – írja az MTI.

Nikolics Nemanja kérdésre elmondta, hogy a keret túl bő, a minőségi edzésmunkához szűkíteni kell majd, ám jelenleg az őszi szezonból hátralévő két mérkőzésre fókuszálnak és télen visszatérnek a kérdésre, de sok változás akkor sem várható. Megjegyezte, hogy a cél az idény előtt a 6–10. hely volt, ez most is elérhető, mert van a csapatban minőség, ugyanakkor fizikálisan és mentálisan jelenleg nem elég erősek, ami főként az idegenbeli találkozókon mutatkozott meg.

Pető Tamás vezetőedző azt mondta, hogy boldogan vállalta el a feladatot, a sportigazgató által felvázolt jövőkép rendkívül vonzó volt számára. Közölte, hogy jelenleg keresik azokat a játékosokat, akikkel sikeresek lehetnek a téli szünetig hátralevő két meccsen, aztán a téli szünet után felfelé szeretnének menni a tabellán.

Kérdésre kiemelte: első pillanattól érezte, a sportigazgató őt akarja, ám elégtételt nem érzett azért, hogy az előző vezetés elbocsátotta és most visszatérhetett. Az elmúlt napokban sokat beszélgetett a játékosokkal, akiket megviselt a rossz szereplés, és tudatosítani akarta bennük, hogy nekik is megvan a felelősségük ebben, a kilábaláshoz pedig sokkal többet kell nyújtaniuk a pályán.