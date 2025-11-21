„Nem vagyok százszázalékosan kész erre” – nagy átalakulások Székesfehérváron

Nagy bejelentést tett Székesfehérvár polgármestere
Székesfehérvár önkormányzata kiírta a pályázatot a Videoton FC értékesítésére.
A magyar válogatott korábbi támadója lett Fehérváron a sportigazgató. Nikolics Nemanja elárulta, sokat készült erre a feladatra.
Motiváltak vagyunk, hogy jó dolgokat érjünk el a csapattal – hangsúlyozta a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár múlt héten kinevezett sportigazgatója, Nikolics Nemanja a vezetőedzővel közös csütörtöki bemutatkozó sajtótájékoztatón – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Nikolics Nemanja nagy kihívásnak nevezte a feladatot, hiszen jelenleg két pontra van a csapat a kieső helytől. Kiemelte, hogy szeretné visszahozni azt az identitást, amit akkor tapasztalt, amikor 2010-ben Fehérvárra szerződött. Most mások a célok, de az identitás kell ahhoz, hogy ismét a magyar futball legjobb csapatai között legyen a Vidi.
Büszke vagyok, hogy harminchét évesen felkértek egy ilyen fontos szerepre. Ez egy nagy kihívás, és ha őszinte akarok lenni, nem vagyok százszázalékosan kész erre a feladatra, mert ez az első munkahelyem.
Mindazonáltal az utóbbi két évben, amióta befejeztem a profi pályafutásomat, elkezdtem felkészülni erre a pozícióra. Elkezdtem tanulni, beutaztam a fél világot és Európát. Nemrég átvehettem a diplomámat, ami a visszavonulásom óta az első szakmai sikerem” – idézte őt a Csakfoci. Nikolics hozzátette, hogy számára a Videoton nemcsak egy NB II-es klub, hanem annál sokkal több.
Jelezte, hogy kinevezését követően az első feladata a vezetőedző megtalálása volt. Régóta ismeri Pető Tamást és a munkáját, nagyon hasonló az elképzelésük a klub jövőjéről – írja az MTI.
Nikolics Nemanja kérdésre elmondta, hogy a keret túl bő, a minőségi edzésmunkához szűkíteni kell majd, ám jelenleg az őszi szezonból hátralévő két mérkőzésre fókuszálnak és télen visszatérnek a kérdésre, de sok változás akkor sem várható. Megjegyezte, hogy a cél az idény előtt a 6–10. hely volt, ez most is elérhető, mert van a csapatban minőség, ugyanakkor fizikálisan és mentálisan jelenleg nem elég erősek, ami főként az idegenbeli találkozókon mutatkozott meg.
Pető Tamás vezetőedző azt mondta, hogy boldogan vállalta el a feladatot, a sportigazgató által felvázolt jövőkép rendkívül vonzó volt számára. Közölte, hogy jelenleg keresik azokat a játékosokat, akikkel sikeresek lehetnek a téli szünetig hátralevő két meccsen, aztán a téli szünet után felfelé szeretnének menni a tabellán.
Kérdésre kiemelte: első pillanattól érezte, a sportigazgató őt akarja, ám elégtételt nem érzett azért, hogy az előző vezetés elbocsátotta és most visszatérhetett. Az elmúlt napokban sokat beszélgetett a játékosokkal, akiket megviselt a rossz szereplés, és tudatosítani akarta bennük, hogy nekik is megvan a felelősségük ebben, a kilábaláshoz pedig sokkal többet kell nyújtaniuk a pályán.
Pető megemlítette, hogy az edzéseken kiváló a játékosok hozzáállása, nagy a bizonyítási vágy bennük, meg szeretnék mutatni, többre érdemesek, mint amit eddig mutattak. Megalkuvás nélküli játékot vár tőlük, mert a név és címer kötelez mindenkit.
Az NB II-ben 13 fordulót követően 12. helyen álló Videoton november 10-én bontott szerződést Boér Gábor vezetőedzővel. Az együttes korábbi labdarúgóját, a 43-szoros volt válogatott támadót november 11-én nevezték ki sportigazgatónak –
November 12-én a korábbi 14-szeres válogatott Pető Tamás lett a vezetőedző, akinek munkáját Bekő Balázs segíti pályaedzőként.
