Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nikolics Nemanja NB II Fehérvár sportigazgató

„Nem vagyok százszázalékosan kész erre” – nagy átalakulások Székesfehérváron

2025. november 21. 12:31

A magyar válogatott korábbi támadója lett Fehérváron a sportigazgató. Nikolics Nemanja elárulta, sokat készült erre a feladatra.

2025. november 21. 12:31
null

Motiváltak vagyunk, hogy jó dolgokat érjünk el a csapattal – hangsúlyozta a másodosztályban szereplő Videoton FC Fehérvár múlt héten kinevezett sportigazgatója, Nikolics Nemanja a vezetőedzővel közös csütörtöki bemutatkozó sajtótájékoztatón – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Pető Tamás és Nikolics Nemanja
Pető Tamás és Nikolics Nemanja (Fotó: vidi.hu)

Nikolics Nemanja nagy kihívásnak nevezte a feladatot, hiszen jelenleg két pontra van a csapat a kieső helytől. Kiemelte, hogy szeretné visszahozni azt az identitást, amit akkor tapasztalt, amikor 2010-ben Fehérvárra szerződött. Most mások a célok, de az identitás kell ahhoz, hogy ismét a magyar futball legjobb csapatai között legyen a Vidi.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Nikolics őszintén beszélt

Büszke vagyok, hogy harminchét évesen felkértek egy ilyen fontos szerepre. Ez egy nagy kihívás, és ha őszinte akarok lenni, nem vagyok százszázalékosan kész erre a feladatra, mert ez az első munkahelyem.

Mindazonáltal az utóbbi két évben, amióta befejeztem a profi pályafutásomat, elkezdtem felkészülni erre a pozícióra. Elkezdtem tanulni, beutaztam a fél világot és Európát. Nemrég átvehettem a diplomámat, ami a visszavonulásom óta az első szakmai sikerem” – idézte őt a Csakfoci. Nikolics hozzátette, hogy számára a Videoton nemcsak egy NB II-es klub, hanem annál sokkal több.

Jelezte, hogy kinevezését követően az első feladata a vezetőedző megtalálása volt. Régóta ismeri Pető Tamást és a munkáját, nagyon hasonló az elképzelésük a klub jövőjéről – írja az MTI.

Nikolics Nemanja kérdésre elmondta, hogy a keret túl bő, a minőségi edzésmunkához szűkíteni kell majd, ám jelenleg az őszi szezonból hátralévő két mérkőzésre fókuszálnak és télen visszatérnek a kérdésre, de sok változás akkor sem várható. Megjegyezte, hogy a cél az idény előtt a 6–10. hely volt, ez most is elérhető, mert van a csapatban minőség, ugyanakkor fizikálisan és mentálisan jelenleg nem elég erősek, ami főként az idegenbeli találkozókon mutatkozott meg.

Pető Tamás vezetőedző azt mondta, hogy boldogan vállalta el a feladatot, a sportigazgató által felvázolt jövőkép rendkívül vonzó volt számára. Közölte, hogy jelenleg keresik azokat a játékosokat, akikkel sikeresek lehetnek a téli szünetig hátralevő két meccsen, aztán a téli szünet után felfelé szeretnének menni a tabellán.

Kérdésre kiemelte: első pillanattól érezte, a sportigazgató őt akarja, ám elégtételt nem érzett azért, hogy az előző vezetés elbocsátotta és most visszatérhetett. Az elmúlt napokban sokat beszélgetett a játékosokkal, akiket megviselt a rossz szereplés, és tudatosítani akarta bennük, hogy nekik is megvan a felelősségük ebben, a kilábaláshoz pedig sokkal többet kell nyújtaniuk a pályán.

Pető megemlítette, hogy az edzéseken kiváló a játékosok hozzáállása, nagy a bizonyítási vágy bennük, meg szeretnék mutatni, többre érdemesek, mint amit eddig mutattak. Megalkuvás nélküli játékot vár tőlük, mert a név és címer kötelez mindenkit.

Az NB II-ben 13 fordulót követően 12. helyen álló Videoton november 10-én bontott szerződést Boér Gábor vezetőedzővel. Az együttes korábbi labdarúgóját, a 43-szoros volt válogatott támadót november 11-én nevezték ki sportigazgatónak – 

  • Nikolics kétszer volt bajnok a fehérváriakkal és 
  • a klub történetének legeredményesebb góllövője. 

November 12-én a korábbi 14-szeres válogatott Pető Tamás lett a vezetőedző, akinek munkáját Bekő Balázs segíti pályaedzőként.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: vidi.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!