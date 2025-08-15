Ft
08. 15.
péntek
intelligenciája Insatgram BBC Meta tech

Szexuális tartalom miatt több mint félmillió embert tiltott le a Meta

2025. augusztus 15. 16:05

Sok esetben téves volt a kitiltás.

2025. augusztus 15. 16:05
null

Világszerte több mint félmillió Insatgram profilt tiltott le a Meta – számolt be a BBC.

Legtöbb esetben a tech óriás kitiltásra adott indoka gyermekbántalmazásra vonatkozó szabályok megsértése volt. Sokan azt állítják, alaptalanul vádolták meg őket a szabályzat megsértéséve. 

Sokan arról is beszámoltak, hogy a vállalkozásaik mentek tönkre a Meta intézkedése miatt, de voltak olyanok is, akikre a történtek súlyos személyes terhet róttak, sőt, egyesek attól is tartanak, hogy a rendőrség bevonására is sor kerülhet.

A Meta júniusban elismerte, hogy voltak hibás csoportletiltásaik, de tagadja, hogy ennél szélesebb körű probléma lenne a Facebookon vagy az Instagramon. Mint minden nagy technológiai cég, a Meta is nyomás alatt áll a hatóságok részéről, hogy biztonságosabbá tegye platformjait. Júliusban a Meta közölte, hogy „agresszív lépéseket” tesz a szabályszegő fiókok ellen.

Csak gyermekekkel kapcsolatos szexualizált tartalmak miatt 635 000 Instagram- és Facebook-fiókot töröltek.

Több mint 36 000 ember írta alá azt a petíciót, amelyben azt állítják, hogy a Meta hamisan tilt le fiókokat. A központi vádjuk: a Meta mesterséges intelligenciája igazságtalanul tilt le embereket, és az automatikus rendszer az esetleges fellebbezéseket is elbírálja.

A Meta nem kommentálta ezeket az állításokat.

 

Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP

Összesen 4 komment

csakazertisafideszrefogokszavazni
2025. augusztus 15. 16:33
Ne is kommentálják ! Takarodjanak innen a jó kurva anyjukba. Kitiltani őket a Magyar Köztársaság területéről! Nincs szükségünk ilyen zsidó "közösségi" irányelvekre"! Személy igazolvány meg a szelfi bekérése pedig bűncselekmény! Leültetni őket, hogy annyit üljenek , mint fagyott varjú a dróton!
0
0
Szerintem
2025. augusztus 15. 16:28
Már fel is szólalhatott a tiszafostos Bódis Krisztina, pedofil transzbuzulási aktivistája, hogy de kérem, az a kisgyereket seggbedugó ábra, csak a pártprogramunk illusztrációja.
1
0
gullwing
2025. augusztus 15. 16:09
Szar baloszsidó, nem kell a fosbukját használni.
3
1
Sróf
2025. augusztus 15. 16:08
Je suis Perintfalvi Rita
4
1
