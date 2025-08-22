Bejelentették az oroszok: olyan beruházás indul Magyarországon, amire hosszú évek óta várunk

Óriási a baj: leállt Európa egyik legnagyobb atomerőműve, az ok egészen elképesztő
Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorai számát és termelési kapacitásukat tekintve Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve.
Jelentősen erősödik Magyarország energiapolitikai függetlensége és ellátásbiztonsága.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy 2025 novemberében kezdődhet meg a Paks II. atomerőmű első blokkjának építése Magyarországon, az első beton alapozásával – írja a Ria Novosztyi hírügynökség. A beruházás keretében két új VVER-1200 típusú reaktor épül, amelyek révén várhatóan megduplázódik az ország atomenergia-termelése, jelentősen erősítve Magyarország energiapolitikai függetlenségét és ellátásbiztonságát.
A Paks II. projekt az első orosz atomerőmű-beruházás az Európai Unióban.
A fő építési engedélyt 2022 augusztusában adta ki a magyar hatóság, a blokkok pedig a legszigorúbb nemzetközi és európai biztonsági előírásoknak megfelelően valósulnak meg. A magyar kormány korábban többször hangsúlyozta, hogy az atomerőmű bővítése kulcsfontosságú az ország hosszú távú energiafüggetlensége szempontjából.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel