Bejelentették az oroszok: olyan beruházás indul Magyarországon, amire hosszú évek óta várunk

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy 2025 novemberében kezdődhet meg a Paks II. atomerőmű első blokkjának építése Magyarországon, az első beton alapozásával – írja a Ria Novosztyi hírügynökség. A beruházás keretében két új VVER-1200 típusú reaktor épül, amelyek révén várhatóan megduplázódik az ország atomenergia-termelése, jelentősen erősítve Magyarország energiapolitikai függetlenségét és ellátásbiztonságát.

A Paks II. projekt az első orosz atomerőmű-beruházás az Európai Unióban.

A fő építési engedélyt 2022 augusztusában adta ki a magyar hatóság, a blokkok pedig a legszigorúbb nemzetközi és európai biztonsági előírásoknak megfelelően valósulnak meg. A magyar kormány korábban többször hangsúlyozta, hogy az atomerőmű bővítése kulcsfontosságú az ország hosszú távú energiafüggetlensége szempontjából.