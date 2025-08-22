Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
beruházás Paks Oroszország atomerőmű

Bejelentették az oroszok: olyan beruházás indul Magyarországon, amire hosszú évek óta várunk

2025. augusztus 22. 13:14

Jelentősen erősödik Magyarország energiapolitikai függetlensége és ellátásbiztonsága.

2025. augusztus 22. 13:14
null

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy 2025 novemberében kezdődhet meg a Paks II. atomerőmű első blokkjának építése Magyarországon, az első beton alapozásával – írja a Ria Novosztyi hírügynökség. A beruházás keretében két új VVER-1200 típusú reaktor épül, amelyek révén várhatóan megduplázódik az ország atomenergia-termelése, jelentősen erősítve Magyarország energiapolitikai függetlenségét és ellátásbiztonságát.

A Paks II. projekt az első orosz atomerőmű-beruházás az Európai Unióban.

A fő építési engedélyt 2022 augusztusában adta ki a magyar hatóság, a blokkok pedig a legszigorúbb nemzetközi és európai biztonsági előírásoknak megfelelően valósulnak meg. A magyar kormány korábban többször hangsúlyozta, hogy az atomerőmű bővítése kulcsfontosságú az ország hosszú távú energiafüggetlensége szempontjából.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2025. augusztus 22. 15:55
Ennek az osztrákok nem örülnek, ugyanis a környék importigényét is mi fogjuk kielégíteni és nem ők.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 22. 14:47
Na erre már parancsot kaptak a mindenszarista pisarendiek.
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2025. augusztus 22. 14:06
Már évek óta olvasom az ujjongó jelentéseket. Most már csak azt várom mikor fog végre termelni az erömü...
Válasz erre
5
0
vamonos-3
2025. augusztus 22. 13:46
mar mindent be kell jelenteni 5x, annyira nem epul semmi osszedolt a ciganyputri
Válasz erre
3
17
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!