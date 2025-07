Kiderült, halála előtt mire kérte régi barátját Schmuck Andor

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, hétfőn, 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor. A politikus négy hónapja jelentette be, hogy súlyos betegséggel küzd, életmentő kezelésre is szüksége volt.

Kiderült, Schmuck Andor felkészült rá, ha a kezelése nem vezetne eredményre. A Magyar Nemzet cikke szerint a politikus pénzzé tette a vagyonát, amelyet három civil szervezetre hagyott, köztük a Tisztelet Társaságára.