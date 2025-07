Szenzációs bejelentés: Szijjártó Péter egy Budapestről ellopott, felbecsülhetetlen értékű tárgyat hoz haza New Yorkból

Egy 350 éve ellopott kézirat tért vissza Magyarországra a New York-i ügyészség jóvoltából – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető szerint ez a gesztus nemcsak kulturális, hanem diplomáciai szempontból is mérföldkő a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Hozzátette, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta új aranykor köszöntött be a kétoldalú együttműködésben – írta meg az Index.

A New York-i kerületi ügyészség egy felbecsülhetetlen értékű, 1675-ben írt kéziratot adott vissza Magyarországnak, amelyet korábban Budapestről loptak el – jelentette be Szijjártó Péter New Yorkban. A minisztérium közleménye szerint a miniszter a Zacharia Traber által írt Nervus Opticus Sive Tractatus Theoricus című kézirat ünnepélyes átvételét követően elmondott beszédében kifejtette:

a dokumentumot a New York-i kerületi ügyészség szolgáltatta vissza, miután azt korábban Budapestről eltulajdonították.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország és az Egyesült Államok egyaránt komoly tiszteletet tanúsít a történelem, a hagyományok és a kulturális örökség iránt, ezért köszönetet mondott a jezsuita szerzetes által jegyzett kéziratért.

„Nagyra értékeljük ezt a gesztust, s nagyra értékeljük, hogy ez az első olyan, korábban Magyarországról ellopott antikvitás, amely a New York-i kerületi ügyészség segítségével visszakerülhet Magyarországra” – fogalmazott.