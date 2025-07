Zelenszkij visszakozik, de közben a tiltakozások egyre erősödnek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök visszaléphet a heves tiltakozást kiváltó korrupcióellenes reformtól annak érdekében, hogy csillapítsa a napok óta tartó tüntetéshullámot. Bejelentése szerint két héten belül új törvényjavaslatot nyújt be a parlamentnek, amely már tartalmazza a korrupcióellenes intézmények függetlenségét biztosító rendelkezéseket is – írta meg a The Telegraph.

Az elnök közölte, hogy meghallotta az emberek szavát, és fontosnak nevezte, hogy minden szükséges norma bekerüljön az új szabályozásba. Mindez azonban nem állította meg a demonstrációkat:

szerda este ezrek vonultak utcára Kijevben, közvetlenül Zelenszkij bejelentése után.

A tüntetők egy része úgy véli, az elnök eddigi engedményei nem elégségesek. Szerdán korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is kifejezte aggodalmát a tervezett törvény miatt. Szóvivője szerint a brüsszeli vezetők már figyelmeztették Zelenszkijt, hogy az eredeti javaslat veszélybe sodorhatja az uniós pénzügyi támogatásokat és Ukrajna EU-csatlakozási törekvéseit is.

A háttérben az is súlyosbítja a helyzetet, hogy az év eleje óta szinte teljesen elapadt az amerikai katonai és pénzügyi támogatás, így Európa vált Ukrajna legfontosabb partnerévé. A tiltakozások ennek megfelelően országszerte zajlanak. Kedd este Kijev, Dnyipro, Lviv és Odesa is tüntetések helyszínévé vált, és szerdára további megmozdulásokat szerveztek.

A hadsereg is felemelte szavát a reform ellen

Egyes katonák azzal érveltek, hogy a tervezet demoralizálja a fronton harcolókat, és gyengíti Ukrajna ellenálló képességét Oroszországgal szemben. Vitalij Umanec ukrán katona arra kérte a civileket, hogy helyette menjenek el tüntetni, mert szerinte független korrupcióellenes intézmények nélkül nincs értelme a jelenlegi küzdelemnek, és a jövőbeli győzelemnek sem.

Mykhailo Lavrovszkij, az Ukrán Nemzeti Gárda 1. Azov Hadtestének katonája úgy fogalmazott, hogy bár lehet vitatkozni a korrupcióellenes szervek hatékonyságáról, tudatos provokáció elindítani egy ilyen törvényt, amikor nyilvánvaló, hogy az emberek tiltakozni fognak, ez pedig Moszkva kezére játszik.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP