Igen jól teljesít a forint, de a Népszava szerint Magyar Péter alatt még jobban teljesítene

A Magyarországon kormányváltás akaró globalista hálózat rendületlenül zakatol. Még az állítólagos orosz titkosszolgálatot is bevonták a társaságba, sőt – láss csodát – a Bloomberg magyar hangja, a Népszava szerint a Barclays elemzőinek sem volt jobb dolguk, mint az, hogy huzigálják a mézesmadzagot a magyarok orra előtt.

Mind a ketten arról mesélnek, milyen jó lesz a magyaroknak, ha megdől az Orbán-kormány és a tiszás Magyar jön helyette.

Csontos Márta írónőtől kiválasztottunk néhány bölcsességet. „A mézesmadzag szirupos szavakba áztatott hóhérkötél.” Tudja ezt vajon ez a finom arisztokratát játszó Manfred Weber, hogy a gonoszok vastag hóhérkötelét tartja a kezében? Valószínűleg azzal sincs tisztában Zelenszkij haverjával karöltve, hogy „A látszat mindig csal, de a csalás nem látszat.” Végül: Ukrajna EU-ba való felvételén ügyeskedőktől pedig olyan távol van az írónő záró gondolata, mint Makó Jeruzsálemtől: „A becsületességet nem lehet kerülő úton megközelíteni.” Maradjunk annyiban, hogy Weberék nem is ismerhetik az egyenes utat. De úgy is fogalmazhatunk, hogy a becsületességet.

A legutóbbi híresztelés az, hogy orosz titkosszolgálattól származó jelentés szerint Brüsszel kormányváltást akar.

A Harcosok Klubjában Szijjártó Péter ma reggel a következőket mondta: „Amikor elolvastam, az jutott eszembe, hogy már semmi nem a régi, hiszen az embernek az orosz titkosszolgálatról van egy olyanfajta képzete, hogy ez aztán a világ egyik legerősebb, legfifikásabb, legsérósabb szervezete. Ehhez képest most kijönnek egy olyan jelentéssel, amit mindenki tud. Ennél durvább már csak az, hogy a magyarországi liberális, meg külföldről finanszírozott médiumok, meg az általuk kitartott politikusok, ezt úgy adják elő, mintha ez valami óriási újdonság lenne. Az nem egy nagy hírszerző teljesítmény, hogy mondjuk fél évvel azután, hogy az Európai Néppárt vezetője az Európai Parlamentben világosan elmondja, hogy ők kormányváltást akarnak Magyarországon.”

Semmi újdonság nincs a jelentésben. Régóta tudjuk: Brüsszel le akarja váltatni a magyarországi kormányt. Ezt mindenki látja, Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyúló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre. Erről szólt ez a hatalmas leleplezés.

Szijjártó kiemelte: „Szégyentelenül, nyíltan, gátlástalanul, világosan megmondták a magyar embereknek, kit kell választanotok. Rossz lóra tettek, mert ez itt Magyarországon nem működik.”

Sheryl Dong és Marek Raczko, a Barclays elemzői nyilván saját szakmájukból dobják be a csalit a magyaroknak – a Bloomberg közvetítésével. Ők úgy okoskodnak, hogy bár Orbán Viktor 2010 óta minden lehetséges választást megnyert, szerintük – ennek ellenére – Londonból nézve is reális esély van arra, hogy jövő áprilisban kormányváltásra kerüljön sor. Hogy miért, azt nem részletezik.

Ha megkérdeznénk tőlük, nem mondanák, de gondolnák, hogy az a dolguk, hogy hergeljenek, elégedetlenséget, rossz hangulatot szítsanak a választókban.

Mert globalista uraiktól azt a parancsot kapták, hogy ezzel sózzák a választók agyát. Szerintük kormányváltás esetén a forint akár 5,5 százalékos felértékelődést is elérhet, ami 380 forintos euróárfolyamot jelenthetne. Ugyanakkor látszik, hogy forint az elmúlt hetekben kifejezetten jól teljesít: az euróval szemben 11 hónapos csúcson van, az elmúlt napokban 395–396 forintos sávban jegyezték. (És nem is volt kormányváltás. Zárójelben mondom: nem is lesz.) Az utóbbi napok forinterősödése pedig jelentős, főként a várható amerikai–orosz csúcstalálkozó miatt. Amit nem kis mértékben Orbán aktív nemzetközi tevékenysége is előidézhetett. Olyannyira, hogy a napokban maga az amerikai elnök hívta fel a csúcstalálkozóra készülve a magyar kormányfőt, akit „nagyon okos embernek” nevezett. Nem érdemes összevetni a banki elemzők által is hatalomba segíteni akart Magyar Péterrel, mert az egyszerűen sértő lenne a magyarokra nézve. A forint erősödése pedig csökkentheti az inflációt, s akár teret is nyithat a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentésének, a gazdaság élénkítésének, miközben a romló ukrajnai helyzetnek forintgyengítő hatásai is lehetnek. Orbán Viktor a kezdetektől a tűzszünet, a béke mellett állt ki. A csúcstalálkozó után pedig még olyan erős is lehet a forint, mint akár a Barclays előrejelzése. Méghozzá hosszabb időre, megalapozva a szankciók megszüntetését, a békeidőben az országra jellemző tartós növekedést.

Magyarországnak ugyanis arra van szüksége, nem hóhérkötélre.

Nyitókép: Bertrand GUAY/AFP