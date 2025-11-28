Ft
németh balázs Tisza Párt Magyar Péter előválasztás

Szóval 300 ezer, mínusz ÁFA…

2025. november 28. 07:05

A 2021-es, Márki-Zay-féle baloldali előválasztáson az első fordulóban 633 ezer ellenzéki szavazott, a második fordulóban pedig 662 ezer.

2025. november 28. 07:05
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Péter örül! Azt írja, több mint 300 ezren szavaztak a Tisza jelölt-jelöltjeire. 

Nyilván hazudik. Még egyetlen olyan alkalom sem volt az elmúlt két évben, amikor ne kamuzott volna, vagy ne próbálta volna meg jobb színben feltüntetni magát annál, mint amilyen…

Szóval a 300 ezret simán eloszthatjuk annyival, ahány ember fotózta és videózta a habos-almás sütemény spontán készítése közben a steril konyhában. 

De bármi is a valós szám a bevallott 300 ezerhez képest, összességében nagyon gyengus!

A 2021-es, Márki-Zay-féle baloldali előválasztáson az első fordulóban 633 ezer ellenzéki szavazott (kb 80% személyesen, a többiek online), a második fordulóban pedig 662 ezer. 

Hoppácska! 

Négy éve szeptemberben és októberben valóban a balos előválasztásról szólt a hazai belpolitika. Most meg annyit látunk, hogy pár másod-, illetve harmadvonalbeli baloldali politikus azt ismételgeti, hogy press kukac, presskukac, kukacpress. 

Négy éve azt figyelte az ország, hogy Karácsony Gergelyt elüti-e a villamos, most meg a szakállas, fürdőkádban fetrengő viking jelölt-jelöltön nevetgéltek páran, akiknek egyáltalán elérte az  ingerküszöbét Magyar Péterék szerencsétlenkedése. 

Szóval 300 ezer, mínusz ÁFA… 

Az sem segíti az ügyet, hogy kívülről is egyértelmű: az egész előválasztósdi egy cirkuszi előadás. 

  1. Előre megvolt mindenhol a végső győztes.
  2. Teljesen mindegy, ki a jelölt! Úgyis Brüsszel emberének helyi embereként a magyarellenes programot kell képviselnie: baloldali megszorítások, háború, Ukrajna, bevándorlás, gender.

És ez utóbbi jelenti az igazi veszélyt, ezért nem szabad őket a hatalom közelébe engedni!”

Nyitókép: Facebook 

aacius
•••
2025. november 28. 08:37 Szerkesztve
,,Megnézzük az eredményeket, értékelünk, meghozzuk a döntést, és pénteken 18 órától tervezzük nyilvánosságra hozni az eredményeket" Ez egy online választás. Az eredmény kialakult a szavazás lezárásakor. Megbeszélhetik utána is, vagy mégis mit kell eldönteni, az eredményhirdetés előtt?? Ez már kabaré. Ennyire sok idióta nem lehet ebben az országban hogy ehhez tapsoljon.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 28. 08:05
Hazudik mert tiszaszar. Hazudik mert patkány. Hazudik mert a korcs talpasainak erre van igénye...
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 28. 07:48
A 2024-es 7655344 szavazópolgárral és 70%-os részvétellel számolva az 5%-os küszöb 267937 szavazat. Aligha lesz ez meg polgártársak.😁
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!