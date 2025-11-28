Óriási kudarcot próbált ünnepeltetni Magyar Péter: kiderült, mennyien vettek részt a Tisza „előválasztásán”
Magyar Péter az alelnökeit okolja.
A 2021-es, Márki-Zay-féle baloldali előválasztáson az első fordulóban 633 ezer ellenzéki szavazott, a második fordulóban pedig 662 ezer.
„Péter örül! Azt írja, több mint 300 ezren szavaztak a Tisza jelölt-jelöltjeire.
Nyilván hazudik. Még egyetlen olyan alkalom sem volt az elmúlt két évben, amikor ne kamuzott volna, vagy ne próbálta volna meg jobb színben feltüntetni magát annál, mint amilyen…
Szóval a 300 ezret simán eloszthatjuk annyival, ahány ember fotózta és videózta a habos-almás sütemény spontán készítése közben a steril konyhában.
De bármi is a valós szám a bevallott 300 ezerhez képest, összességében nagyon gyengus!
A 2021-es, Márki-Zay-féle baloldali előválasztáson az első fordulóban 633 ezer ellenzéki szavazott (kb 80% személyesen, a többiek online), a második fordulóban pedig 662 ezer.
Hoppácska!
Négy éve szeptemberben és októberben valóban a balos előválasztásról szólt a hazai belpolitika. Most meg annyit látunk, hogy pár másod-, illetve harmadvonalbeli baloldali politikus azt ismételgeti, hogy press kukac, presskukac, kukacpress.
Négy éve azt figyelte az ország, hogy Karácsony Gergelyt elüti-e a villamos, most meg a szakállas, fürdőkádban fetrengő viking jelölt-jelöltön nevetgéltek páran, akiknek egyáltalán elérte az ingerküszöbét Magyar Péterék szerencsétlenkedése.
Szóval 300 ezer, mínusz ÁFA…
Az sem segíti az ügyet, hogy kívülről is egyértelmű: az egész előválasztósdi egy cirkuszi előadás.
És ez utóbbi jelenti az igazi veszélyt, ezért nem szabad őket a hatalom közelébe engedni!”
Nyitókép: Facebook