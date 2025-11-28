Hoppácska!

Négy éve szeptemberben és októberben valóban a balos előválasztásról szólt a hazai belpolitika. Most meg annyit látunk, hogy pár másod-, illetve harmadvonalbeli baloldali politikus azt ismételgeti, hogy press kukac, presskukac, kukacpress.

Négy éve azt figyelte az ország, hogy Karácsony Gergelyt elüti-e a villamos, most meg a szakállas, fürdőkádban fetrengő viking jelölt-jelöltön nevetgéltek páran, akiknek egyáltalán elérte az ingerküszöbét Magyar Péterék szerencsétlenkedése.

Szóval 300 ezer, mínusz ÁFA…

Az sem segíti az ügyet, hogy kívülről is egyértelmű: az egész előválasztósdi egy cirkuszi előadás.