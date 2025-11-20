A népszerűség mindent leuraló látszata, amit a zsarnok kényszerít ki, fullasztó – ha nem vagy kormánypárti. Mert, ha az vagy, és kellően feltüzelt, aki a létünkért folyó küzdelem jó oldalára képzeli magát, akkor ez mind-mind örömhír. Mindenki imádja ezt – aki pedig felszisszen a közösségi médiában, az rövid időn belül eltűnik. A munkahelyéről is, mert lesz, aki ír a HR-nek. Ha nagyon megszalad a billentyűzete, a rendőrök is kopogtatnak majd nála.

Fullasztó – nem csak ellenzékben, hanem középen is. A hegemón mániája egyharmadnak tetszik, kétharmad csendben fortyog, és amint alkalmat lát a szabadulásra, legyen az olyan kétségbeesett is, mint a 93-as járat utasaié (ha már halál, legyen az én választásom), lekever egy hatalmas fekete pofont a hegemónnak (Trump 45). Ha ez sem elég, lekever egy még nagyobbat (Trump 47).

A vókra és a tágabb memetikai univerzumára nem azért köpnek 2025-ben az amerikaiak, mert a putyini botok propagandájától megnácultak, és megtagadják a Humanista Értékek™-et. Nem akarják jobban verni a négereket és melegeket, mint öt-tíz évvel ezelőtt, csak elegük lett a rájuk kényszerített politikai termékből. Ahogy a Csöröge sör se rossz sör, a Nélkülem se rossz dal, csak Orbanisztán – elképzelt – hegemónja túltolta az úthengert, és az embereknek csömöre lett.”