Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ismerős Arcok Nélküled woke Puskás aréna

Te nem szereted az Egészséges Arcoktól a Nélkülemet?

2025. november 20. 22:00

Ahogy a Csöröge sör se rossz sör, a Nélkülem se rossz dal, csak Orbanisztán – elképzelt – hegemónja túltolta az úthengert, és az embereknek csömöre lett.

2025. november 20. 22:00
null
Gazics György
Öt

„Zengik a stadionok a Nélkülemet, a fiatalok imádják (állítja egy tizenéveseknek szóló újság, amit negyvenesek írnak), a Csöröge sörnek pedig minden nagyvállalat külön hónapot szentel júniusban. A MOL igazgatótanácsa énekli a Nélkülemet, mindegyik kezében jól láthatóan ott egy üveg Csöröge sör. »Ezt a videót látnod kell« – üzeni a címlapján a kormányközeli portál (minden portál kormányközeli).

A Békemenet élén a kis Gréta, a határon túli lány, aki felemelte a szavát Trianon ellen! Fogadta a köztársasági elnök! Ezzel van tele az internet!!!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A népszerűség mindent leuraló látszata, amit a zsarnok kényszerít ki, fullasztó – ha nem vagy kormánypárti. Mert, ha az vagy, és kellően feltüzelt, aki a létünkért folyó küzdelem jó oldalára képzeli magát, akkor ez mind-mind örömhír. Mindenki imádja ezt – aki pedig felszisszen a közösségi médiában, az rövid időn belül eltűnik. A munkahelyéről is, mert lesz, aki ír a HR-nek. Ha nagyon megszalad a billentyűzete, a rendőrök is kopogtatnak majd nála.

Fullasztó – nem csak ellenzékben, hanem középen is. A hegemón mániája egyharmadnak tetszik, kétharmad csendben fortyog, és amint alkalmat lát a szabadulásra, legyen az olyan kétségbeesett is, mint a 93-as járat utasaié (ha már halál, legyen az én választásom), lekever egy hatalmas fekete pofont a hegemónnak (Trump 45). Ha ez sem elég, lekever egy még nagyobbat (Trump 47).

A vókra és a tágabb memetikai univerzumára nem azért köpnek 2025-ben az amerikaiak, mert a putyini botok propagandájától megnácultak, és megtagadják a Humanista Értékek™-et. Nem akarják jobban verni a négereket és melegeket, mint öt-tíz évvel ezelőtt, csak elegük lett a rájuk kényszerített politikai termékből. Ahogy a Csöröge sör se rossz sör, a Nélkülem se rossz dal, csak Orbanisztán – elképzelt – hegemónja túltolta az úthengert, és az embereknek csömöre lett.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Frank Hammerschmidt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ergo07-2
2025. november 21. 12:02
Te vagy a legjobb figyelmeztetés számunkra, ha véletlenül meginognánk, hogy a Fidesznél nincs jobb
Válasz erre
0
0
cs-m80
2025. november 21. 09:35
Tisztelt Gazics György "A hegemón mániája egyharmadnak tetszik, kétharmad csendben fortyog, és amint alkalmat lát a szabadulásra, legyen az olyan kétségbeesett is, mint a 93-as járat utasaié (ha már halál, legyen az én választásom), lekever egy hatalmas fekete pofont a hegemónnak" - Tudjuk, láttuk 2010 óta minden 4 évben.
Válasz erre
3
0
totumfaktum-2
2025. november 21. 09:01
Jobbulást kívánok.
Válasz erre
8
0
sternerregnix
2025. november 21. 08:50
Ki ez az agyhalott?
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!