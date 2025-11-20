Elképesztő videó a budapesti balesetről: vaddisznó rontott neki egy autónak

A Budapesti Autósok két, olvasóik által beküldött felvételt tett közzé, amelyek különböző közlekedési incidenseket örökítenek meg. Az első eset a Budaörsi úton történt: a város felé haladó Lexus elé hirtelen kiszaladt egy nagytestű vaddisznó, amely az autó orrának ütközött. Szerencsére a baleset következmények nélkül zárult, ám a jelenet így is megrázó volt a szemtanúk számára – írja az Index.

A második felvételen Heves vármegyében egy sofőr kockázatos előzésbe kezdett egy országúton, amelynek során a szemből érkező járműveknek meg kellett állniuk, hogy elkerüljék az ütközést. A beküldő kommentárja szerint a manőver minden tekintetben életveszélyes volt, és semmilyen körülmények között nem szabad utánozni. A fedélzeti kamerás utasok hangsúlyozták, hogy az előzést végigvitte annak ellenére, hogy világosan látszott: biztonságosan nem lehet befejezni, így szinte elkerülhetetlen balesethez vezetett volna.