11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vaddisznó Budapest baleset

Elképesztő videó a budapesti balesetről: vaddisznó rontott neki egy autónak

2025. november 20. 20:23

Ilyet még nem nagyon láttunk a fővárosban.

2025. november 20. 20:23
null

A Budapesti Autósok két, olvasóik által beküldött felvételt tett közzé, amelyek különböző közlekedési incidenseket örökítenek meg. Az első eset a Budaörsi úton történt: a város felé haladó Lexus elé hirtelen kiszaladt egy nagytestű vaddisznó, amely az autó orrának ütközött. Szerencsére a baleset következmények nélkül zárult, ám a jelenet így is megrázó volt a szemtanúk számára – írja az Index

A második felvételen Heves vármegyében egy sofőr kockázatos előzésbe kezdett egy országúton, amelynek során a szemből érkező járműveknek meg kellett állniuk, hogy elkerüljék az ütközést. A beküldő kommentárja szerint a manőver minden tekintetben életveszélyes volt, és semmilyen körülmények között nem szabad utánozni. A fedélzeti kamerás utasok hangsúlyozták, hogy az előzést végigvitte annak ellenére, hogy világosan látszott: biztonságosan nem lehet befejezni, így szinte elkerülhetetlen balesethez vezetett volna.

A nyitókép illusztráció (Unsplash/Danny Kroon)

 

madre79
2025. november 21. 12:03
Talán a vadgazdálkodás keretein belül a túlnépesedett vaddisznókkal többet kéne foglalkozni, hiszen Pl. Budán már veszélyesek lettek! A kutyák sem látják a porfelhőktől, ideje az egész budapesti bagázst elzavarni a francba. Ki kell lőne a fölöslege és az éttermek örülni fognak. Végülis nem dísznek vannak, hanem a táplálkozási lánc egy részét alkotják!
Obsitos Technikus
2025. november 21. 10:23 Szerkesztve
"kiszaladt egy nagytestű vaddisznó" Van másmilyen? A kistestű vaddisznót tengerimalacnak hívják szerkesztő úr. És az nem szalad, hanem lapul az úttesten.
Obsitos Technikus
2025. november 21. 10:21
Ági elszabadult.
Arisztokrata
2025. november 21. 08:15
Magyarpoloskát láttuk, álruhában.
