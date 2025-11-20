„Minden szabályt betartottunk” – ezért játszhatott Oroszországgal itthon a magyar válogatott
Székesfehérváron lépett pályára a háborúban álló ország csapata.
A Magyar Honvédség főparancsnokaként lő- és menetgyakorlaton vettem részt az MH BHD püspökszilágyi kiképzőbázisán.
„A Magyar Honvédség főparancsnokaként lő- és menetgyakorlaton vettem részt az MH BHD püspökszilágyi kiképzőbázisán.
A maroklőfegyverrel és gépkarabéllyal való éleslövészetet követően, a Kihelyezett Alap Altiszti Felkészítésen résztvevők egy harcászati mozzanatának bemutatóját láthattam. Ezután 6 kilométeres menetgyakorlat következett a novemberi, esőáztatta terepen.
A katonák teljesítménye és lelkesedése ismét meggyőzőtt az ország védelme iránti szilárd elkötelezettségükről.”
Nyitókép: Facebook