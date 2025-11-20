Ft
felkészülés katonaság Sulyok Tamás

A katonák teljesítménye és lelkesedése ismét meggyőzőtt az ország védelme iránti szilárd elkötelezettségükről

2025. november 20. 20:55

A Magyar Honvédség főparancsnokaként lő- és menetgyakorlaton vettem részt az MH BHD püspökszilágyi kiképzőbázisán.

2025. november 20. 20:55
null
Dr. Sulyok Tamás
Dr. Sulyok Tamás
Facebook

„A Magyar Honvédség főparancsnokaként lő- és menetgyakorlaton vettem részt az MH BHD püspökszilágyi kiképzőbázisán.  

A maroklőfegyverrel és gépkarabéllyal való éleslövészetet követően, a Kihelyezett Alap Altiszti Felkészítésen résztvevők egy harcászati mozzanatának bemutatóját láthattam. Ezután 6 kilométeres menetgyakorlat következett a novemberi, esőáztatta terepen.

A katonák teljesítménye és lelkesedése ismét meggyőzőtt az ország védelme iránti szilárd elkötelezettségükről.”

