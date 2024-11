Darwin utazásai újabb felfedezésekhez vezettek

Persze, ha van egy jó játékmester, aki tényleg szépen végig vezeti az érdeklődőket minden lényeges elemen, akkor kellő intelligenciával ez a feladat is abszolválható, de nem kizárt, hogy a túl sok új információ ebben az esetben is megterheli az embert. Gyakorlottaknak azonban igazi jutalomfalat lehet a Galápagos-szigetek felfedezése. Már maga a társas is egy vérbeli eurojáték, ami alaposan kimutatja a foga fehérjét, szűk keretek közé szorítva indítva el a játékosokat, hogy maguk tágítsák nemcsak a látókörüket, de lehetőségeik számát is.

Minderre pedig Paolo Voto illusztrátor munkája teszi fel azt a bizonyos koronát a dizájnnal, aminek köszönhetően a Darwin utazásai egy kincs a játékos dömpingben.