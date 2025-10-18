Botrány az ELTE-n: palesztinpárti aktivisták nem engedték szóhoz jutni az izraeli történészt
Többszöri felszólítás ellenére sem voltak hajlandók távozni.
Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön.
„Egy izraeli történész tudományos előadását megakadályozták erőszakoskodó aktivisták az ELTE-n. Nem terveztem menni, de ha lesz legközelebb előadás, elmegyek. Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön. Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!”
