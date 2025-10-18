Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tudomány ELTE erőszak aktivista egyetem Izrael helyzet

Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!

2025. október 18. 16:06

Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön.

2025. október 18. 16:06
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Egy izraeli történész tudományos előadását megakadályozták erőszakoskodó aktivisták az ELTE-n.  Nem terveztem menni, de ha lesz legközelebb előadás, elmegyek. Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön. Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!”

Nyitókép: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leó testvér
2025. október 18. 17:12
Azokat a hallgatókat, akik akadályozzák egy előadás megtartását, ki kell rúgni.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!