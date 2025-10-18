„Egy izraeli történész tudományos előadását megakadályozták erőszakoskodó aktivisták az ELTE-n. Nem terveztem menni, de ha lesz legközelebb előadás, elmegyek. Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön. Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!”

Nyitókép: Pixabay