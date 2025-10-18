Ft
Alexander Yakobs ELTE BTK palesztin kurzus

Botrány az ELTE-n: palesztinpárti aktivisták nem engedték szóhoz jutni az izraeli történészt

2025. október 18. 11:19

Többszöri felszólítás ellenére sem voltak hajlandók távozni.

2025. október 18. 11:19
null

A Szombat.org szerint október 16-án az ELTE BTK-n Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze tartott volna előadást, ám a palesztinpárti tüntetők közjátéka miatt erre nem kerülhetett sor. Az előadás a „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” című háromrészes kurzus első része lett volna.

Egy szemtanú elmondása szerint az eseményre mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy is.

A kurzust szervező ELTE hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót az izraeli professzornak, aki azonban nem tudta elkezdeni mondandóját, mert 

a palesztinpárti hallgatók rendbontásba kezdtek.

Közöttük volt egy lány, aki különösen agresszíven viselkedett: angolul kiabálva közölte a jelenlévőkkel, hogy nem fogja megengedni, hogy az egyetemen „politikai propagandát” folytassanak a „népirtás mellett”.

Az izraeli professzor igyekezett párbeszéd keretei közé terelni a hangoskodást, de nem járt sikerrel. A szervezők felszólították a rendbontókat a távozásra, ám az időközben kihívott biztonsági őrök sem tudtak mit kezdeni velük.

Ezt követően a szervezők a dékáni hivataltól kértek segítséget, és megkérdezték, kérhetnek-e hatósági beavatkozást. A válasz az volt, hogy ha saját hatáskörben nem tudják rendezni a helyzetet, akkor függesszék fel az előadást. Végül így is történt, így a provokátorok elérték céljukat: a kurzust a hírek szerint online formában tartják meg.

A történtekről egy rövid videó is készült, amely az eredeti cikkben megtekinthető.

massivement5
2025. október 18. 12:31
Logikus. A magyarság szükségszerűen egy zsidópárti, zsidós nemzet. (Most már cigányos is.) Több zsidósodást, szebb jövőt!
patikus-3
2025. október 18. 12:28
Perczel Éva Aki ezt az előadást szervezte az pontosan tudta ... szimpla provokáció adófizetői pénzből. Hát ez nagyon fura-mura amit mondasz. Aki meghívta az izraeli professzort előadni, az provokált? Hogy-hogy? Miért tette volna?
egonsamu-2
2025. október 18. 12:26
Ha meghallgatták volna a történészt, megtudhatták volna miért képviselik "palesztinpártiak" a történek fasiszta oldalát... Így sajnos bunkók maradnak.
Perczel Éva
2025. október 18. 12:24
Aki ezt az előadást szervezte az pontosan tudta, hogy mit szervez, és mire megy ki a játék. Hogy, hogy nem 20 érdeklődőből 5 palesztin kendős statiszta is előkerült valahonnan.....szimpla provokáció adófizetői pénzből.
