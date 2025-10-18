Botrány az ELTE-n: palesztinpárti aktivisták nem engedték szóhoz jutni az izraeli történészt

Anglia nem Magyarország: nem utazhatnak az izraeli szurkolók az idegenbeli meccsükre
A Szombat.org szerint október 16-án az ELTE BTK-n Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze tartott volna előadást, ám a palesztinpárti tüntetők közjátéka miatt erre nem kerülhetett sor. Az előadás a „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” című háromrészes kurzus első része lett volna.
Egy szemtanú elmondása szerint az eseményre mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy is.
A kurzust szervező ELTE hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót az izraeli professzornak, aki azonban nem tudta elkezdeni mondandóját, mert
a palesztinpárti hallgatók rendbontásba kezdtek.
Közöttük volt egy lány, aki különösen agresszíven viselkedett: angolul kiabálva közölte a jelenlévőkkel, hogy nem fogja megengedni, hogy az egyetemen „politikai propagandát” folytassanak a „népirtás mellett”.
Az izraeli professzor igyekezett párbeszéd keretei közé terelni a hangoskodást, de nem járt sikerrel. A szervezők felszólították a rendbontókat a távozásra, ám az időközben kihívott biztonsági őrök sem tudtak mit kezdeni velük.
Ezt követően a szervezők a dékáni hivataltól kértek segítséget, és megkérdezték, kérhetnek-e hatósági beavatkozást. A válasz az volt, hogy ha saját hatáskörben nem tudják rendezni a helyzetet, akkor függesszék fel az előadást. Végül így is történt, így a provokátorok elérték céljukat: a kurzust a hírek szerint online formában tartják meg.
A történtekről egy rövid videó is készült, amely az eredeti cikkben megtekinthető.
