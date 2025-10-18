Botrány az ELTE-n: palesztinpárti aktivisták nem engedték szóhoz jutni az izraeli történészt

A Szombat.org szerint október 16-án az ELTE BTK-n Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze tartott volna előadást, ám a palesztinpárti tüntetők közjátéka miatt erre nem kerülhetett sor. Az előadás a „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” című háromrészes kurzus első része lett volna.

Egy szemtanú elmondása szerint az eseményre mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy is.

A kurzust szervező ELTE hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót az izraeli professzornak, aki azonban nem tudta elkezdeni mondandóját, mert

a palesztinpárti hallgatók rendbontásba kezdtek.

Közöttük volt egy lány, aki különösen agresszíven viselkedett: angolul kiabálva közölte a jelenlévőkkel, hogy nem fogja megengedni, hogy az egyetemen „politikai propagandát” folytassanak a „népirtás mellett”.