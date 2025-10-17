Anglia nem Magyarország: nem utazhatnak az izraeli szurkolók az idegenbeli meccsükre

Az angol Aston Villa labdarúgócsapata közölte: nem lehetnek ott az izraeli Makkabi Tel-Aviv szurkolói a két csapat birminghami Európa-liga-mérkőzésén, miután a rendőrség jelezte, hogy tüntetésekre lehetne számítani – számolt be róla az MTI.

Oslóban tüntettek Izrael ellen / Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / Anadolu via AFP

A döntés azt követően született meg, hogy az izraeli válogatott világbajnoki-selejtezőin Norvégiában és Olaszországban is tiltakozásra, illetve utcai harcokra került sor,

a rendőrség könnygázt vetett be a palesztinbarát demonstrálók ellen Oslóban, majd Udinében is.

Izrael Magyarországon nyugodtan játszhat