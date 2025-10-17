Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Anglia Izrael Palesztina

Anglia nem Magyarország: nem utazhatnak az izraeli szurkolók az idegenbeli meccsükre

2025. október 17. 16:07

Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában, mert az angol rendőrség tüntetésektől tart. Magyarországon nem volt ilyen gondjuk az izraeli szurkolóknak.

2025. október 17. 16:07
null

Az angol Aston Villa labdarúgócsapata közölte: nem lehetnek ott az izraeli Makkabi Tel-Aviv szurkolói a két csapat birminghami Európa-liga-mérkőzésén, miután a rendőrség jelezte, hogy tüntetésekre lehetne számítani – számolt be róla az MTI.

Izrael
Oslóban tüntettek Izrael ellen / Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / Anadolu via AFP

A döntés azt követően született meg, hogy az izraeli válogatott világbajnoki-selejtezőin Norvégiában és Olaszországban is tiltakozásra, illetve utcai harcokra került sor, 

a rendőrség könnygázt vetett be a palesztinbarát demonstrálók ellen Oslóban, majd Udinében is. 

Izrael Magyarországon nyugodtan játszhat

Mint ismeretes, Izrael „hazai pályán” Észtország, Olaszország és Norvégia ellen is Debrecenben játszott, ahová gond nélkül jöhettek izraeli szurkolók, atrocitás nem érte őket, és tüntetések sem voltak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az 1982-ben BEK-győztes angol gárda jelenleg két győzelemmel áll, csütörtökön a holland Go Ahead Eagles ellen idegenben lép pályára. A Makkabi mérlege egy-egy döntetlen és vereség két kör után. Az izraeliek jövő héten a dán Midtjylland együttesét fogadják Bácskatopolyán, a TSC stadionjában.

Nyitókép: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
grenki-2
•••
2025. október 17. 16:54 Szerkesztve
A leghálásabbnak kéne nekünk lenniük hogy Mo-n ki van nyalva a se.ük olyan dolguk van mint Európában sehol, és mégis a legaljasabb, legmagyar gyűlölőbb politikusok , influenszerek közülük kerülnek ki! MIÉRT??!!!
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2025. október 17. 16:31
Angliában. Szépen vagyunk.
Válasz erre
0
0
angie1
2025. október 17. 16:19
Ebből látszik, hogy hol élnek kultúrált emberek...
Válasz erre
0
0
Lami66
2025. október 17. 16:16
Hát angliában demokrácia van, ezért bárkinek megtilthatják, hogy focimeccsre menjen. Nálunk diktatúra van, ezért itt nem tiltanak semmit. Itt mindenki azt csinál amit akar. Vissza is élnek vele elég rendesen.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!