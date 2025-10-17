Anglia nem Magyarország: nem utazhatnak az izraeli szurkolók az idegenbeli meccsükre

„Bunkó volt” – Debrecenben mindenki ugyanazt állítja Szoboszlai barátjáról
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában, mert az angol rendőrség tüntetésektől tart. Magyarországon nem volt ilyen gondjuk az izraeli szurkolóknak.
Az angol Aston Villa labdarúgócsapata közölte: nem lehetnek ott az izraeli Makkabi Tel-Aviv szurkolói a két csapat birminghami Európa-liga-mérkőzésén, miután a rendőrség jelezte, hogy tüntetésekre lehetne számítani – számolt be róla az MTI.
A döntés azt követően született meg, hogy az izraeli válogatott világbajnoki-selejtezőin Norvégiában és Olaszországban is tiltakozásra, illetve utcai harcokra került sor,
a rendőrség könnygázt vetett be a palesztinbarát demonstrálók ellen Oslóban, majd Udinében is.
Mint ismeretes, Izrael „hazai pályán” Észtország, Olaszország és Norvégia ellen is Debrecenben játszott, ahová gond nélkül jöhettek izraeli szurkolók, atrocitás nem érte őket, és tüntetések sem voltak.
Az 1982-ben BEK-győztes angol gárda jelenleg két győzelemmel áll, csütörtökön a holland Go Ahead Eagles ellen idegenben lép pályára. A Makkabi mérlege egy-egy döntetlen és vereség két kör után. Az izraeliek jövő héten a dán Midtjylland együttesét fogadják Bácskatopolyán, a TSC stadionjában.
