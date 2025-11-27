„Mintha egy másik bolygóról jött volna” – Szoboszlai helyzete a téma Liverpoolban



Egy másik drukker szerint úgy áll hozzá a meccsekhez, mint egy igazi csapatkapitány, és Steven Gerrardot látja benne. Sokan úgy vélik, neki kellene lennie a következő csapatkapitánynak, amikor Virgil van Dijk elmegy, de egyesek már most odaadnák neki a karszalagot.

Eddig utcahosszal a Liverpool legjobb játékosa az idényben”

– áll az egyik szurkolói Fb-oldalon.