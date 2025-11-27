Ft
Liverpool szurkolók Szoboszlai Dominik

„Mintha egy másik bolygóról jött volna” – Szoboszlai helyzete a téma Liverpoolban

2025. november 27. 21:20

Ismét a magyar játékostól hangos a liverpooli sajtó. Szoboszlait a szurkolók Gerrardhoz hasonlítják, és odaadnák neki a csapatkapitányi karszalagot.

2025. november 27. 21:20
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool futballcsapatának szerdai veresége alkalmával is Szoboszlai Dominik volt a Vörösök legjobb teljesítményt nyújtó játékosa. A szurkolók elismerően írnak róla.

Sokan már Szoboszlain látnák a karszalagot
Sokan már Szoboszlain látnák a karszalagot (Fotó: Adam Vaughan/MTI/MTVA)

Szoboszlai vezérként viselkedik

A Football Insider az egyik Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a Liverpool gyászos idényének ellenére Szoboszlai folyamatosan topszinten teljesít. Az egyik szurkoló szerint a mostani kiírásban olyan, mintha a magyar játékos egy másik bolygóról jött volna, mint a csapattársai.

Egy másik drukker szerint úgy áll hozzá a meccsekhez, mint egy igazi csapatkapitány, és Steven Gerrardot látja benne. Sokan úgy vélik, neki kellene lennie a következő csapatkapitánynak, amikor Virgil van Dijk elmegy, de egyesek már most odaadnák neki a karszalagot.

Eddig utcahosszal a Liverpool legjobb játékosa az idényben”

– áll az egyik szurkolói Fb-oldalon.

Fotó: Adam Vaughan/MTI/MTVA

