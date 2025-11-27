„Mintha egy másik bolygóról jött volna” – Szoboszlai helyzete a téma Liverpoolban

Egyre nagyobb gödörben a Liverpool – Szoboszlairól és Kerkezről is őszintén írtak a legújabb zakó után
A szakírók, a szakportálok és a szurkolók is ugyanazon a véleményen vannak.
Ismét a magyar játékostól hangos a liverpooli sajtó. Szoboszlait a szurkolók Gerrardhoz hasonlítják, és odaadnák neki a csapatkapitányi karszalagot.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool futballcsapatának szerdai veresége alkalmával is Szoboszlai Dominik volt a Vörösök legjobb teljesítményt nyújtó játékosa. A szurkolók elismerően írnak róla.
A Football Insider az egyik Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a Liverpool gyászos idényének ellenére Szoboszlai folyamatosan topszinten teljesít. Az egyik szurkoló szerint a mostani kiírásban olyan, mintha a magyar játékos egy másik bolygóról jött volna, mint a csapattársai.
Egy másik drukker szerint úgy áll hozzá a meccsekhez, mint egy igazi csapatkapitány, és Steven Gerrardot látja benne. Sokan úgy vélik, neki kellene lennie a következő csapatkapitánynak, amikor Virgil van Dijk elmegy, de egyesek már most odaadnák neki a karszalagot.
Eddig utcahosszal a Liverpool legjobb játékosa az idényben”
– áll az egyik szurkolói Fb-oldalon.
Változást akarnak.
Fotó: Adam Vaughan/MTI/MTVA