Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp

Ebbe az egy mondatba kapaszkodnak Liverpoolban – Szoboszlai legnagyobb problémáját is megoldhatja

2025. november 27. 17:17

Egy liverpooli portál Klopp szavait idézte. Az érkezésével Szoboszlai helyzete is jobbá válhatna.

2025. november 27. 17:17
null

Mint ismert, hatalmas válságban van a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool. A gárda az elmúlt 12 tétmeccséből kilencet is elveszített, ráadásul a legutóbbi hármat mind három góllal. A klubhoz közeli Liverpool Echo csütörtökön Jürgen Klopp szavait idézte.

Szoboszlai a PSV ellen a középpályán játszott, és betalált
Szoboszlai a PSV ellen a középpályán játszott, és betalált (Fotó: Adam Vaughan/MTI/MTVA)

Nem hiszem, hogy a klubnak a jövőben szüksége lesz a segítségemre, de ha a városnak szüksége van rám, jövök”

– fogalmazott 2024 májusában a német szakember, aki 2015 és 2024 között nyolc trófeát nyert a klubbal, többek között egy Premier League-et és egy Bajnokok Ligáját.

Szoboszlai helyzete

Persze nem sok esély van arra, hogy Jürgen Klopp a napokban ismét átvegye a Liverpool irányítását, mindenesetre ezzel Szoboszlai Dominik legnagyobb problémája megoldódhatna. Arne Slot ugyanis nem egyszer jobbhátvédként számított rá, és ugyan szerdán a középpályán játszott, a holland tréner a meccs előtt leszögezte, ez nem jelenti azt, hogy többet nem teszi be oda. Slot a középpályán és a védelemben is elégedett a teljesítményével, a PSV Eindhoven ellen pedig csak azért játszott a posztján, mert ott szerinte nagyobb szükség volt rá.

A Liverpoolnak január 8-ig gyakorlatilag három naponta vannak mérkőzései, így nehéz lenne edzőt váltani. Persze, ha továbbra sem jönnek az eredmények, Slottól ettől függetlenül is megválnak. A szurkolók türelme már a múlt hétvégén elfogyott, az újabb háromgólos hazai vereség után pedig egyértelmű, hogy új edzőt akarnak.

A gárda az előző idényben bajnok lett, a Bajnokok Ligája alapszakaszát pedig megnyerte. Ehhez képest most a Premier League-ben a 12. helyen áll, a BL-ben pedig a 13.

A Liverpool legközelebb vasárnap lép pályára, a bajnokságban a West Ham United vendége lesz.

Fotó: Ian Hodgson/AFP

