Ebbe az egy mondatba kapaszkodnak Liverpoolban – Szoboszlai legnagyobb problémáját is megoldhatja



Szoboszlai helyzete

Persze nem sok esély van arra, hogy Jürgen Klopp a napokban ismét átvegye a Liverpool irányítását, mindenesetre ezzel Szoboszlai Dominik legnagyobb problémája megoldódhatna. Arne Slot ugyanis nem egyszer jobbhátvédként számított rá, és ugyan szerdán a középpályán játszott, a holland tréner a meccs előtt leszögezte, ez nem jelenti azt, hogy többet nem teszi be oda. Slot a középpályán és a védelemben is elégedett a teljesítményével, a PSV Eindhoven ellen pedig csak azért játszott a posztján, mert ott szerinte nagyobb szükség volt rá.

A Liverpoolnak január 8-ig gyakorlatilag három naponta vannak mérkőzései, így nehéz lenne edzőt váltani. Persze, ha továbbra sem jönnek az eredmények, Slottól ettől függetlenül is megválnak. A szurkolók türelme már a múlt hétvégén elfogyott, az újabb háromgólos hazai vereség után pedig egyértelmű, hogy új edzőt akarnak.