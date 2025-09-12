Minden törlesztőrészlet egy tégla a szabadságod falába 

James „Jim” Simons története már önmagában vászonra kívánkozik. Brookline-ban született 1938-ban. A családja nem volt különösebben gazdag. Simons már gyermekként is arról álmodott, hogy megfejti a világ titkait. Matematikából szerzett diplomát a MIT-n, majd Berkeley-n doktorált, és már fiatalon olyan kérdéseket oldott meg a geometriában, amelyek addig a legnagyobbaknak is fejtörést okoztak.

A harmincas évei elején már olyan fogalmakat adott a világnak, mint a Chern–Simons forma, ami azóta is alapvető eszköz a fizikusok és matematikusok fegyvertárában. De Simons nem állt meg a táblánál.

Dolgozott az NSA-nak kódfejtőként, majd professzorként vezette a Stony Brook egyetem matematikai tanszékét. Aztán 1978-ban, amikor már mindenki biztosra vette, hogy egyetemi legenda marad, váratlanul otthagyta az akadémiát, és saját céget alapított.

A Renaissance Technologies később a világ legsikeresebb hedge fundjává vált. Az ikonikus Medallion Fund évtizedeken át kétszámjegyű hozamot termelt minden egyes évben.

Ám Jim Simons nem csupán vagyont épített, hanem vissza is adott belőle. Több százmillió dolláros adományokkal támogatta a tudományt, az autizmuskutatást, és létrehozta a Flatiron Institute-ot, ahol a legokosabb koponyák együtt dolgoznak kvantummechanikán, asztrofizikán és idegtudományon.