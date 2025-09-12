Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tudomány Otthon Start Program James “ Jim ” Simons történet világ alap

Minden törlesztőrészlet egy tégla a szabadságod falába 

2025. szeptember 12. 11:38

Jim Simons az oktatástól a befektetési piacok csúcsáig menetelt, és ezzel nem csak saját magának hajtott hihetetlen hasznokat. Hitt ugyanis abban, hogy a hosszú távú építkezés a legjobb befektetés. Ugyanez igaz a saját életünkre is. Ha ma elkezdjük építeni a saját otthonunkat, azzal a jövőbeni szabadságunk magjait ültetjük el. Sebestyén Géza írása.

2025. szeptember 12. 11:38
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza

James „Jim” Simons története már önmagában vászonra kívánkozik. Brookline-ban született 1938-ban. A családja nem volt különösebben gazdag. Simons már gyermekként is arról álmodott, hogy megfejti a világ titkait. Matematikából szerzett diplomát a MIT-n, majd Berkeley-n doktorált, és már fiatalon olyan kérdéseket oldott meg a geometriában, amelyek addig a legnagyobbaknak is fejtörést okoztak.  

A harmincas évei elején már olyan fogalmakat adott a világnak, mint a Chern–Simons forma, ami azóta is alapvető eszköz a fizikusok és matematikusok fegyvertárában. De Simons nem állt meg a táblánál.  

Dolgozott az NSA-nak kódfejtőként, majd professzorként vezette a Stony Brook egyetem matematikai tanszékét. Aztán 1978-ban, amikor már mindenki biztosra vette, hogy egyetemi legenda marad, váratlanul otthagyta az akadémiát, és saját céget alapított.  

A Renaissance Technologies később a világ legsikeresebb hedge fundjává vált. Az ikonikus Medallion Fund évtizedeken át kétszámjegyű hozamot termelt minden egyes évben.  

Ám Jim Simons nem csupán vagyont épített, hanem vissza is adott belőle. Több százmillió dolláros adományokkal támogatta a tudományt, az autizmuskutatást, és létrehozta a Flatiron Institute-ot, ahol a legokosabb koponyák együtt dolgoznak kvantummechanikán, asztrofizikán és idegtudományon.  

Amikor 2024-ben, 86 évesen elhunyt, a világnak nem csak egy milliárdostól, hanem egy igazi reneszánsz gondolkodótól kellett búcsút vennie. 

De mi köze mindennek ahhoz, hogy mi mikor és hogyan kezdjünk el félretenni a saját otthonunkra? Nem kevés! Simons története azért inspiráló, mert megmutatja, milyen ereje van a hosszú távú gondolkodásnak.  

Simons a matematikában és a pénzügyekben is ugyanazt csinálta, hosszú távra építkezett. Először elméleti struktúrákat, aztán a világ egyik legsikeresebb befektetési alapját. És ahogy ő sem a gyors meggazdagodás ígéretét hajszolta, hanem következetesen építette fel a jövőjét, mi is így kellene, hogy gondoljunk a saját pénzügyeinkre. 

Nézzük meg a magyar jövedelmi görbét. Gyerekként és fiatal felnőttként legfeljebb zsebpénz és diákmunkabér jut, aztán a húszas éveink végére hirtelen kilő a fizetésünk. Harmincas éveinkben sokan családot alapítanak, de jellemzően még ekkor is gyorsan nő a kereset.  

Negyven körül érjük el a csúcsot. És mi történik ilyenkor? A kutatások szerint sokan éppen ekkor engedik el a gyeplőt. Új autó, új telefon, drága külföldi nyaralás. Pedig ez lenne az aranykor, amikor a legkönnyebb lenne félretenni. 

Az OECD felmérései szerint Magyarországon 

  • az emberek értik, mit jelent az infláció, 
  • ismerik a kamat működési elvét, 

ám amikor arról van szó, hogy félretegyenek a jövőjükre, már nem teljesítenek ilyen jól.  

Költségvetést csak a lakosság kisebb része készít, vésztartaléka pedig alig van valakinek. Ez olyan, mintha mindenki ismerné a KRESZ-t, de a zebránál mégis becsukná a szemét és átszaladna. 

Ezért tartom nagyon jó programnak az Otthon Startot. Gondoljunk rá úgy, mint egy olyan befektetési alapra, melynek hozama egy saját otthon. Minden hónapban befizetünk egy összeget, amely apránként a miénkké tesz valamit, ami addig legfeljebb csak álom volt. A saját otthont.  

A lakáshitel sokak szemében teher, de okosan vesszük fel, akkor ez a legédesebb teher. Olyan, mint amikor edzőteremben emelünk súlyokat. Fáj persze a törlesztőrészlet, de ettől erősödünk meg anyagilag. Hiszen minden egyes kifizetéssel egy kicsivel nagyobb része miénk az otthonunknak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A hitel egyben pénzügyileg tudatosabbá is tesz minket. Hiszen nem impulzusvásárlásra megy el a jövedelmünk egy jelentős része, hanem az egyik legjobb befektetésre. A saját lakhatásunkra. Nappalira, konyhára, gyerekszobára. 

Ráadásul a kényszerített megtakarítás az egyik legerősebb eszközünk a túlköltekezés ellen. Ha tudom, hogy a hónap elején le fogják vonni a törlesztőrészletet, akkor nem költöm el a pénzt az ötödik streaming-előfizetésre vagy a háromnapos wellnessre.  

Mindez ráadásul sokszorosan megtérül. Ha ma elkezdjük a tudatos építkezést, 25 év múlva nem kell lakbért fizetnünk, miközben az albérlet mellett döntő ismerőseink egyre nagyobb összegeket fizetnek minden egyes hónapban.  

Ezt is ajánljuk a témában

Jim Simons sem egyik napról a másikra lett a világ egyik leggazdagabb embere. Sikerének titka az volt, hogy következetesen és okosan építette a saját jövőjét, aminek profitját visszaforgatta a tudományba, a kutatásba, a közjóba.  

Az Otthon Start ugyanilyen lehetőség. Nem leszünk persze milliárdosok, ám biztonságot, szabadságot és önállóságot teremthetünk a saját életünkben. És talán ez az a hozam, ami a legértékesebb.  

 A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
konzekvencia
2025. szeptember 12. 12:33
Hát, addig semmi gond, amíg van egy állandó jövedelmünk. De mi van ha a cégünk megszűnik, vagy hirtelen leépítés van ?
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 12. 12:10
Igen.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!