Értem, hogy 50 millió, de mennyibe kerül? – Önt is érintik az ingatlanvásárlás járulékos költségei!

Egy átlagos, 40-70 négyzetméteres lakásban található ingóságok költöztetési díja egy városon belül nagyjából 100 ezer forint körül kezdődik, de plusz szolgáltatások igénylésével ennek akár a háromszorosa is lehet.

Egy másik településre költözés esetén pedig ez az összeg jelentős mértékben nőhet. Az egyszerűség kedvéért most 175 ezer forinttal számolunk.

Földhivatali díjak és banki költségek

Az ingatlan adásvételéhez szükség lesz a tulajdoni lapra, és sok esetben az ingatlannyilvántartási térképmásolatra, amely szintén pénzbe kerül. Emellett a tulajdonjog bejegyzéséért földhivatali eljárási díjat kell fizetni. Ezek költsége az adott ingatlantól függően nagyjából 15-40 ezer forint lehet. A banki hitelfelvételnél sok esetben külön kel fizetni a hitelbírálatért és az értékbecslésért, bizonyos lakáshiteleknél pedig a folyósításért (a pénzintézetek rendkívül kreatívak, ha az ügyfélről lehúzott újabb és újabb összegek indoklásáról és elnevezéséről van szó). A hitelbírálat díja bankonként eltérő, és jellemzően csak sikeres üzletkötés esetén fizetendő, de akkor a felvett hitelösszeg 1-2 százalékát is elkérhetik.

Az Otthon Start hitelt azonban a legtöbb bank akciókkal kínálja, és nemhogy elengedik ezeket a díjakat, hanem bizonyos feltételek – például a pénzintézetnél vezetett számlára érkező rendszeres jövedelem – mellett még kisebb-nagyobb összegű jóváírással is csábítják az ügyfeleket.

Ide tartozhat még a biztosítás költsége, ugyanis a legtöbb bank úgy ad lakáshitelt, ha az ügyfél ingatlanbiztosítást is köt – lehetőleg a náluk vagy partnerüknél. Ennek összege általában éves szinten néhány 10 ezer forinttól kezdődik. Nagyjából hasonló összegbe kerül a jelzálog-bejegyzéshez kapcsolódó közjegyzői díj is.

Felújítás/gépészet/bútorozás költségei

Amennyiben valaki használt ingatlant vesz, általában számolnia kell bizonyos felújítási költségekkel. Ez lehet, hogy csak egy tisztasági festés, egy-két szaniter vagy villanykapcsoló cseréje, de lehet komolyabb összegbe kerülő felújítási munka – például az elektromos hálózat felújítása, burkolatok cseréje vagy akár a lakás szerkezeti átalakítása. Amennyiben a vevő albérletből költözik az első lakásába, valószínűleg bútorokra, háztartási gépekre is lesz szüksége, de ha ki szeretné adni az ingatlant, akkor is be kell rendeznie valamennyire. A bútorozás és a gépek költsége egy egyszerűbb berendezésnél is lehet többmilliós tétel. Gondoljunk csak bele, hogy mennyibe kerül egy egyszerű kazáncsere!

A lakás értékének tíz százaléka is lehet a járulékos költség

Nézzük, mennyibe plusz költségünk lenne egy 55 millió forintért kapható lakás megvételével!

vagyonszerzési illeték: 1,1 - 2,2 millió forint

ügyvédi díj: 275 - 412 ezer forint

földhivatali díjak: 16 – 40 ezer forint

banki hitelköltségek: 0 – 50 ezer forint

ingatlanközvetítői díj: 0,5 - 1,375 millió forint

költöztetés: 100 - 250 ezer forint

felújítás/gépészet/bútorozás: 0,5 - 1,5 millió forint

Ez összesen: 2,5 millió – 6 millió forint közötti összeg lehet egy 55 millió forintért megvásárolt ingatlanért.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben minden költséggel számolunk, és a kérdéses tételeket kissé alulbecsüljük,

egy átlagos, 55 millió forintos lakás vásárlásánál az 50 millió forint összegű hitelhez önerőként szükséges 5 millió forint mellett 2,5-6 millió forint járulékos költségünk is keletkezhet.

Persze a fenti tételek közül sokat meg lehet spórolni, bizonyos esetekben saját munkával lehet pótolni (ez persze szintén nincs ingyen), és van olyan, amit nem azonnal és nem feltétlenül egyszerre kell kifizetni, de ezzel együtt olyan összeget jelenthet, amellyel ingatlanvásárlás esetén jó előre tervezni. Az Otthon Start hitel iránt érdeklődőknek érdemes fejben tartaniuk, hogy az ingatlanvásárlás plusz költségei akár a 10 százalékos önerővel azonos összeget is elérhetik, és ennek tudatában megtervezni új otthonuk megteremtését.

Nyitókép: Pixabay