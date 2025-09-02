Az elsők közt szeretné megkapni az Otthon Start hitelt? – Összeszedtük, mit kell ezért tennie!

Az döntéstől az Otthon Start hitel folyósításig sok idő eltelik, de felgyorsítható a folyamat

Az Otthon Start igénylésénének folyamata – mint majd minden hitelé – hitelbírálattal kezdődik. Ennek átfutási ideje az igénylés beadásától számítva jellemzően legalább két hét. Ezt követi a hitelszerződés aláírása, majd bankonként változó időn belül, de jellemzően az igénylés beadásától számítva jellemzően legalább egy hónap eltelik, mire folyósítják az igényelt összeget. Épp ezért az ingatlan adásvételét az eladóval egyeztetve ehhez képest érdemes időzíteni.

Mindezek előtt azonban szükséges be kell szerezni bizonyos okmányokat és adatokat, amelyekre a banknak szüksége lesz a hitelbírálathoz. Ezek az alábbiak:

valamilyen személyazonosító okmány (ez lehet a személyi igazolvány, az útlevél vagy a jogosítvány)

lakcímkártya

a lakcímkártya hátoldalán található személyi szám

adóigazolvány vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) igazolása, amely az adóazonosító jelet tartalmazza

A hiteligénylés leadása előtt mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy az okmányok érvényesek-e, ugyanis a bankok kizárólag érvényes iratot fogadnak el.

Az Otthon Start Programban való részvétel alapvető feltételei:

a büntetlen előélet,

a köztartozás-mentesség,

és legalább 2 éves folyamatos a TB-jogviszony.

Épp ezért a hitelbírálathoz emellett az alábbi dokumentumok is szükségesek:

TB-jogviszony igazolás – ehhez innen tudja letölteni az igénylőlapot, amelyet az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani

a köztartozás-mentességet bizonyító NAV-dokumentum - az igazolást online is igényelheti, a NAV nyomtatványkitöltő programjával, amelyet itt tud letölteni

30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát vagy az erről szóló nyilatkozatát tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratot - az igénylési lehetőségekről itt talál egy összefoglalót

jövedelemigazolás, legalább 3 havi nettó munkabér feltüntetésével – ezt kiadhatja a munkáltató saját dokumentumként, de a bankok honlapján jellemzően találunk e célt szolgáló űrlapot

amennyiben az ügyfél munkavállaló, és munkaviszonyában az elmúlt két évben változás történt (munkahelyet váltott, megváltozott a munkáltató személye), több nagy bank be szokta kérni az ügyfelek munkaszerződésének másolatát is

amennyiben az ügyfél saját cége alkalmazottja vagy egyéb forrásból is keletkezik jövedelme, szintén a NAV-tól kell igazolást kérnie

Az összes említett dokumentum és okmány beszerzése elég sok időbe telhet. Gyakran előforduló helyzet, hogy egy lejárt okmány érvényességét meg kell hosszabbítani, és az is megtörténhet, hogy egy munkáltató például az illetékes szabadsága, esetleg egyéb ok miatt akár egy -két héttel később adja ki a „bérpapírt”. Az említetthez hasonló helyzetek aztán a vásárláskor okozhatnak problémát, amennyiben a hiteligénylő nem jut időben a kölcsön összegéhez.

Persze most még csak a hitelbírálati szakaszról beszéltünk, amennyiben ez sikeres volt, jöhet az igénylés. Ehhez pedig a kormányrendelet szerint építkezés esetén az építési engedélyre, ingatlanvásárlás esetén pedig az érkeztetett adásvételi szerződésre is szükség lesz.