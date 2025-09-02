Ft
09. 02.
kedd
lakáshitel Otthon Start Program hiteligénylés bank

Az elsők közt szeretné megkapni az Otthon Start hitelt? – Összeszedtük, mit kell ezért tennie!

2025. szeptember 02. 12:06

A lakáshitel-igénylés hosszú és bonyolult folyamat, és ha nem érkezik meg időben a pénz, az problémákat eredményezhet. Mutatjuk mi kell ahhoz, hogy elkerülje az ilyen helyzeteket, és minél gyorsabban megkapja az Otthon Start Programban igényelt összeget.

2025. szeptember 02. 12:06
Otthon Start Program, lakáshitel

Elindult az Otthon Start Program, az elmúlt évtizedek legnagyobb otthonteremtési projektje, amely államilag garantált 3 százalékos kamattal és maximum 25 éves futamidővel segíti a magyar állampolgárokat az első önálló lakóingatlanjuk megszerzésében. 

Otthon Start Program, lakáshitel
Az Otthon Start Program sok családnak segíthet első saját ohhonát megszerezni

Az Otthon Start Program iránt már bejelentését követően óriási volt az érdeklődés, és az építőipar szereplői is belelkesültek – hiszen amellett, hogy rendkívül kedvező konstrukció, sokan aggódnak, hogy lemaradnak a lehetőségről. 

Valószínűleg kedves olvasóink közül is sokan terveznek ingatlant vásárolni Otthon Start lakáshitel igénybe vételével, ezért segítségként összeszedtük, mire érdemes figyelniük, és mit kell tenniük, hogy minél gyorsabban megkapják a tranzakcióhoz szükséges összeget. Nagyon fontos, hogy amennyiben nem felel meg a feltételeknek, ne írjon alá hitelszerződést, hiszen amennyiben utólag kiderül, hogy valami nem stimmel, „büntetőkamat” mellett, azaz piaci kamatozással kell visszafizetnie a teljes hitelösszeget. 

Az döntéstől az Otthon Start hitel folyósításig sok idő eltelik, de felgyorsítható a folyamat

Az Otthon Start igénylésénének folyamata – mint majd minden hitelé – hitelbírálattal kezdődik. Ennek átfutási ideje az igénylés beadásától számítva jellemzően legalább két hét. Ezt követi a hitelszerződés aláírása, majd bankonként változó időn belül, de jellemzően az igénylés beadásától számítva jellemzően legalább egy hónap eltelik, mire folyósítják az igényelt összeget. Épp ezért az ingatlan adásvételét az eladóval egyeztetve ehhez képest érdemes időzíteni. 

Mindezek előtt azonban szükséges be kell szerezni bizonyos okmányokat és adatokat, amelyekre a banknak szüksége lesz a hitelbírálathoz. Ezek az alábbiak:  

  • valamilyen személyazonosító okmány (ez lehet a személyi igazolvány, az útlevél vagy a jogosítvány)
  • lakcímkártya
  • a lakcímkártya hátoldalán található személyi szám
  • adóigazolvány vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) igazolása, amely az adóazonosító jelet tartalmazza

A hiteligénylés leadása előtt mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy az okmányok érvényesek-e, ugyanis a bankok kizárólag érvényes iratot fogadnak el. 

Az Otthon Start Programban való részvétel alapvető feltételei: 

  • a büntetlen előélet,
  • a köztartozás-mentesség, 
  • és legalább 2 éves folyamatos a TB-jogviszony. 

Épp ezért a hitelbírálathoz emellett az alábbi dokumentumok is szükségesek: 

  • TB-jogviszony igazolás – ehhez innen tudja letölteni az igénylőlapot, amelyet az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani
  • a köztartozás-mentességet bizonyító NAV-dokumentum - az igazolást online is igényelheti, a NAV nyomtatványkitöltő programjával, amelyet itt tud letölteni
  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát vagy az erről szóló nyilatkozatát tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratot - az igénylési lehetőségekről itt talál egy összefoglalót
  • jövedelemigazolás, legalább 3 havi nettó munkabér feltüntetésével – ezt kiadhatja a munkáltató saját dokumentumként, de a bankok honlapján jellemzően találunk e célt szolgáló űrlapot 
  • amennyiben az ügyfél munkavállaló, és munkaviszonyában az elmúlt két évben változás történt (munkahelyet váltott, megváltozott a munkáltató személye), több nagy bank be szokta kérni az ügyfelek munkaszerződésének másolatát is
  • amennyiben az ügyfél saját cége alkalmazottja vagy egyéb forrásból is keletkezik jövedelme, szintén a NAV-tól kell igazolást kérnie

Az összes említett dokumentum és okmány beszerzése elég sok időbe telhet. Gyakran előforduló helyzet, hogy egy lejárt okmány érvényességét meg kell hosszabbítani, és az is megtörténhet, hogy egy munkáltató például az illetékes szabadsága, esetleg egyéb ok miatt akár egy -két héttel később adja ki a „bérpapírt”. Az említetthez hasonló helyzetek aztán a vásárláskor okozhatnak problémát, amennyiben a hiteligénylő nem jut időben a kölcsön összegéhez. 

Persze most még csak a hitelbírálati szakaszról beszéltünk, amennyiben ez sikeres volt, jöhet az igénylés. Ehhez pedig a kormányrendelet szerint építkezés esetén az építési engedélyre, ingatlanvásárlás esetén pedig az érkeztetett adásvételi szerződésre is szükség lesz. 

Az Otthon Start óriási izgalmat okozott az ingatlanpiacon, és ebben a hangulatban előfordulhat például, hogy a vevő azért marad le egy kinézett lakásról, mert nem meri megkötni a szerződést, amíg nem tudja, ad-e hitelt a bank. Ennél is rosszabb helyze,t ha ettől való félelmében a vásárló nagy összegű előleget is letett, de mégsem kap hitelt, és ezért elveszíti a letétet. Épp ezért, amennyiben azt tervezi, hogy igénybe veszi az Otthon Start Program 3 százalékos hitelét, érdemes számolni a hiteligényléshez és -folyósításhoz szükséges teendőkkel és idővel, hogy megelőzzük az esetleges csalódásokat/problémás helyzeteket. 

Plusz egy tipp: Érdemes felvenni a kapcsolatot egy etikus hitelközvetítő szakértővel, ugyanis egyrészt rengeteg feladatot elvégez helyettünk, másrészt jellemzően régóta jó kapcsolatot ápol a bankokkal, így képes lehet elintézni, hogy hitelképességünket gyorsított eljárásban bírálja el a hitelintézet. 

Nyitókép: Pixabay

 

