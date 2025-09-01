Otthon Start: „A rendszerváltás óta nem volt ekkora otthonteremtési program” – Panyi Miklós a Reakcióban

A beszélgetésben Panyi Miklós elmondta: a kormány célja, hogy Európa legerősebb első lakás programjával segítse a fiatalokat. Az Otthon Start keretében 3%-os fix kamattal, akár 50 millió forintos hitel is elérhető, ami jelentős megtakarítást jelent a piaci konstrukciókhoz képest.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta: a program nem egyszeri támogatást nyújt, hanem hosszú távon, kamattámogatással teszi elérhetőbbé a lakásvásárlást.

Ez a konstrukció fékezi az árak elszabadulását, miközben az építőipart is ösztönzi, hogy több tízezer új lakás épüljön.

A műsorban szóba került az ellenzék politikája is: míg a kormány adócsökkentéssel és a családok terheinek mérséklésével támogatja a középosztályt, addig a Tisza Párt a progresszív adó bevezetését tervezi.

Ez egy polgári Magyarországot erősítő program, amely valódi lehetőséget ad a fiataloknak

– fogalmazott Panyi Miklós.