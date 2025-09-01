Otthon Start: „A rendszerváltás óta nem volt ekkora otthonteremtési program” – Panyi Miklós a Reakcióban

Óriási hátraarc Németországtól: nemzetgyilkosságba rohannak
Ez sem tartott sokáig: megijedt Németország az afgánoktól, ismét beengedik őket. Folytatják a pár hónapig felfüggesztett betelepítési programot.
A Reakcióban Kacsoh Dániel vendége Panyi Miklós stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes volt, aki részletesen bemutatta a szeptember 1-jén elindult Otthon Start programot. A rendszerváltás óta nem indult ekkora otthonteremtési kezdeményezés, amely fiatalok és családok százezreinek nyithatja meg a saját otthonhoz vezető utat.
A beszélgetésben Panyi Miklós elmondta: a kormány célja, hogy Európa legerősebb első lakás programjával segítse a fiatalokat. Az Otthon Start keretében 3%-os fix kamattal, akár 50 millió forintos hitel is elérhető, ami jelentős megtakarítást jelent a piaci konstrukciókhoz képest.
A miniszterhelyettes hangsúlyozta: a program nem egyszeri támogatást nyújt, hanem hosszú távon, kamattámogatással teszi elérhetőbbé a lakásvásárlást.
Ez a konstrukció fékezi az árak elszabadulását, miközben az építőipart is ösztönzi, hogy több tízezer új lakás épüljön.
A műsorban szóba került az ellenzék politikája is: míg a kormány adócsökkentéssel és a családok terheinek mérséklésével támogatja a középosztályt, addig a Tisza Párt a progresszív adó bevezetését tervezi.
Ez egy polgári Magyarországot erősítő program, amely valódi lehetőséget ad a fiataloknak
– fogalmazott Panyi Miklós.
