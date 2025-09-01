Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány család Otthon Start Panyi Miklós

Otthon Start: „A rendszerváltás óta nem volt ekkora otthonteremtési program” – Panyi Miklós a Reakcióban

2025. szeptember 01. 18:06

A Reakcióban Kacsoh Dániel vendége Panyi Miklós stratégiai államtitkár, miniszterhelyettes volt, aki részletesen bemutatta a szeptember 1-jén elindult Otthon Start programot. A rendszerváltás óta nem indult ekkora otthonteremtési kezdeményezés, amely fiatalok és családok százezreinek nyithatja meg a saját otthonhoz vezető utat.

2025. szeptember 01. 18:06
null

A beszélgetésben Panyi Miklós elmondta: a kormány célja, hogy Európa legerősebb első lakás programjával segítse a fiatalokat. Az Otthon Start keretében 3%-os fix kamattal, akár 50 millió forintos hitel is elérhető, ami jelentős megtakarítást jelent a piaci konstrukciókhoz képest.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta: a program nem egyszeri támogatást nyújt, hanem hosszú távon, kamattámogatással teszi elérhetőbbé a lakásvásárlást.

 Ez a konstrukció fékezi az árak elszabadulását, miközben az építőipart is ösztönzi, hogy több tízezer új lakás épüljön.

A műsorban szóba került az ellenzék politikája is: míg a kormány adócsökkentéssel és a családok terheinek mérséklésével támogatja a középosztályt, addig a Tisza Párt a progresszív adó bevezetését tervezi.

Ez egy polgári Magyarországot erősítő program, amely valódi lehetőséget ad a fiataloknak 

– fogalmazott Panyi Miklós.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Összesen 10 komment

Sorrend:
zsugabubus-2
•••
2025. szeptember 01. 20:19 Szerkesztve
Te fasz vamonos-4.... akármennyi is épült, soha nem volt olyan alacsony az egy lakásra jutó lakók száma, mint 2020 óta.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. szeptember 01. 19:51
Közben a Telexen: "John Cleese is úgy gondolja, az Amerikába költöző Orbán Ráhel–Tiborcz István házaspár a süllyedő hajót hagyta el" "Újabb tweetben bizonyította John Cleese, hogy nem túlságosan nagy rajongója a tizenhatodik éve hatalmon lévő magyar kormánynak. A Monty Python tagja ugyanis pár év után ismét a NER-t kritizálta, miután az X-en megosztotta a Szabadon Magyarul angol nyelvű bejegyzését Orbán Ráhel és Tiborcz István Amerikába költözéséről. „Orbán legidősebb lánya és férje a mai napon a gyerekeikkel együtt elhagyta Magyarországot és az Egyesült Államokba költözött. Ketten milliárdokat loptak el uniós pénzekből és a magyar adófizetők pénzéből. Orbánnak vége. A patkányok elhagyják a süllyedő hajót” – állt a bejegyzésben, amit John Cleese úgy kommentált: „Ez nagyon-nagyon fontos.” „Kérdés a magyar szavazókhoz: ki a felelős Magyarország 1956-os, brutális megszállásáért? A: az ukránok B: az oroszok Kérem, válaszoljanak a szavazólapjukon!”" Brit színészek....
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 01. 19:51
vamonos-4 2025. szeptember 01. 19:31 xDDD aha persze Orban 15 eve alatt sokkal kevesebb lakas epult, mint a 15 evet megelozo 9 evben, ---------- butus csicskusz, hova az anyádba épüljön végtelen lakás? szánalmas a vergődésed
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 01. 19:31
xDDD aha persze Orban 15 eve alatt sokkal kevesebb lakas epult, mint a 15 evet megelozo 9 evben, ez faktum a tobbi mese Abbol h sikeres-e ez a program a valasztasokig semmi nem fog kiderulni ogyes
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!