A HUN-REN Magyarországra csábítja a világ legnagyobb filozófusait

Gulyás Balázst, a HUN-REN elnökét a világban arról ismerik, hogy a szingapúri egyetem Kognitív Neuroképalkotó Központjának igazgatója és egyetemi tanár, aki korábban hosszú évekig – a Karinthy Frigyes regényében is megörökített – Karolinska Intézetben dolgozott vezető kutatóként. Amit azonban kevesebben tudnak róla:

az agyról, pontosabban az elméről szó szerint mindent tudni akar.

Ez már képzettségéből is kitűnik: miközben elvégezte itthon az orvosi egyetemet, párhuzamosan fizikát hallgatott, majd Leuvenben filozófiából is diplomázott. Nem csoda tehát, hogy a Magyar Kutatási Hálózat elnökeként holisztikus szemlélettel közelít a kérdésekhez, és sztárelőadókkal teli konferenciát szervezett Budapestre október 8–9-én.

A nemzetközi tanácskozás olyan kérdésekre keres választ, mint: