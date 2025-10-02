A HUN-REN Magyarországra csábítja a világ legnagyobb filozófusait

A felkért előadók között lesz Denis R. Alexander, a Cambridge-i Faraday Tudományos és Vallási Intézet vezetője, aki arról beszél majd, hogyan egyeztethető össze a biológiai evolúció és a teremtő Isten szándéka. Andrew Briggs, az Oxfordi Egyetem nanoanyag-tanszékének emeritus professzora a transzdiszciplináris kutatás szükségessége mellett érvel, tézise szerint a tudományos betekintés a megfigyelések, magyarázatok és vizsgálatok kombinációjából fakad, míg a spirituális bölcsesség a szentírások, a hagyomány és az emberi tapasztalatok összességéből épül fel. Ami közös mindannyiunkban – hangsúlyozza – az a szenvedély az igazság iránt és a motiváció az emberi sikerekre.
A Leuveni Katolikus Egyetem professzora, William Desmond arról fog előadni, miként találhat vissza a modern tudomány és a társadalom a tisztelethez és a vallási érzékenység megőrzéséhez.
Gulyás Balázs meggyőződése, hogy a HUN-REN küldetése hidakat építeni a különböző tudományterületek között. Úgy véli, a budapesti konferencia egyedülálló platformként szolgálhat a teológia, a filozófia, a fizika, a genetika és a vallástudomány párbeszédéhez, ezzel inspirációt adva és hálózati gondolkodásra ösztönözve. Az esemény célja, hogy tartalmas, tudományosan megalapozott eszmecserét indítson el, amely hosszú távon nemzeti és nemzetközi szinten is folytatható.
