Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tudomány HUN-REN konferencia

A HUN-REN Magyarországra csábítja a világ legnagyobb filozófusait

2025. október 02. 16:26

SciFaiR 2025 – Nemzetközi konferencia a tudomány, a hit és a vallás metszéspontjában.

2025. október 02. 16:26
null

Gulyás Balázst, a HUN-REN elnökét a világban arról ismerik, hogy a szingapúri egyetem Kognitív Neuroképalkotó Központjának igazgatója és egyetemi tanár, aki korábban hosszú évekig – a Karinthy Frigyes regényében is megörökített – Karolinska Intézetben dolgozott vezető kutatóként. Amit azonban kevesebben tudnak róla: 

az agyról, pontosabban az elméről szó szerint mindent tudni akar.

Ez már képzettségéből is kitűnik: miközben elvégezte itthon az orvosi egyetemet, párhuzamosan fizikát hallgatott, majd Leuvenben filozófiából is diplomázott. Nem csoda tehát, hogy a Magyar Kutatási Hálózat elnökeként holisztikus szemlélettel közelít a kérdésekhez, és sztárelőadókkal teli konferenciát szervezett Budapestre október 8–9-én.

A nemzetközi tanácskozás olyan kérdésekre keres választ, mint:

  • Hol húzódnak az etika határai a mesterséges intelligencia és a mesterséges tudat fejlesztésében?
  • Valóban csak a tudomány vihet előre, vagy az emberi kiteljesedéshez elengedhetetlen a spirituális bölcsesség is?
  • Milyen erkölcsi dilemmákat vet fel az emberi képességek mesterséges fokozása?
  • Van iránya, célja, és van-e határa a biológiai evolúciónak?

A felkért előadók között lesz Denis R. Alexander, a Cambridge-i Faraday Tudományos és Vallási Intézet vezetője, aki arról beszél majd, hogyan egyeztethető össze a biológiai evolúció és a teremtő Isten szándéka. Andrew Briggs, az Oxfordi Egyetem nanoanyag-tanszékének emeritus professzora a transzdiszciplináris kutatás szükségessége mellett érvel, tézise szerint a tudományos betekintés a megfigyelések, magyarázatok és vizsgálatok kombinációjából fakad, míg a spirituális bölcsesség a szentírások, a hagyomány és az emberi tapasztalatok összességéből épül fel. Ami közös mindannyiunkban – hangsúlyozza – az a szenvedély az igazság iránt és a motiváció az emberi sikerekre.

A Leuveni Katolikus Egyetem professzora, William Desmond arról fog előadni, miként találhat vissza a modern tudomány és a társadalom a tisztelethez és a vallási érzékenység megőrzéséhez.

Gulyás Balázs meggyőződése, hogy a HUN-REN küldetése hidakat építeni a különböző tudományterületek között. Úgy véli, a budapesti konferencia egyedülálló platformként szolgálhat a teológia, a filozófia, a fizika, a genetika és a vallástudomány párbeszédéhez, ezzel inspirációt adva és hálózati gondolkodásra ösztönözve. Az esemény célja, hogy tartalmas, tudományosan megalapozott eszmecserét indítson el, amely hosszú távon nemzeti és nemzetközi szinten is folytatható.

Nyitókép forrása: HUN-REN 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Arisztokrata
2025. október 02. 16:47
A hazai fellépőket is meg lehetne említeni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!