Képernyő és heroin? Mítoszok dőltek meg az MCC pedagógus-konferenciáján

Mint Dr. Csépe Valéria felvázolta: az iskola feladata továbbra is az ismeretátadás és a készségfejlesztés. Ami pedig a módszert illeti: nem a frontális oktatással van baj, hanem „annak mélységével és arányával”. Nehéz azonban úgy felfedezve oktatni, hogy sok helyütt egy játszószőnyegre sincs hely ehhez – hangsúlyozta.

A világban zajló változásokról szólva kifejtette: már az osztálytermekben is találkoznak a szorongással és az egymásnak feszülő világokkal. Átalakulnak a családok,

kudarcát éli a jó esetben anyából, apából és gyerekekből álló magcsalád,

aminek a feszültsége az iskolában is megjelenik. „Hol vannak a nagyszülők?” – teszi fel a kérdést.

A környezeti nyomás miatt megváltozik a szülői magatartás is: