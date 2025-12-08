Ft
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Balatoni Katalin pedagógus középiskola oktatás

„Attól lesz igazán jó egy iskola, hogy van identitása” – Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a Mandinernek

2025. december 08. 06:39

A szakember hétről hétre járja az országot, hogy igazgatókkal, pedagógusokkal és szülőkkel találkozzon, meghallgassa tapasztalataikat. Erről a küldetéséről és a mentorhálózat céljairól beszélgettünk vele.

2025. december 08. 06:39
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Balatoni Katalin 2025 májusa óta miniszterelnöki biztosként felel a pedagógiai innovációk előmozdí­tásáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért. Feladatát nagy felelősséggel és még nagyobb elkötelezettséggel vállalta. Hosszan mérlegelte, hogyan lehet valódi lépéseket tenni és tartós, előremutató változást elérni a nevelés-­oktatásban, valamint a pedagógusok, a diákok és a családok támogatásában. Ennek eredményeként hívta életre a Jó igazgató = jó iskola igazgatói mentorhálózatot, amely a lehető legszélesebb körben segíti a minőségi nevelést, az iskolai vezetők támogatását és a közösségek megerősítését. Törekszik a személyes jelenlétre, ami új szemléletet hoz a szakpolitikába. Hétről hétre járja az országot, hogy igazgatókkal, pedagógusokkal és szülőkkel találkozzon, meghallgassa tapasztalataikat, és a terepen gyűjtött tudásra építve formálja a jövő nevelési-oktatási irányait.

Fotó: MTI / Rosta Tibor

„A Jó igazgató = jó iskola. 600 jó igazgató = 600 jó iskola elnevezésű országos program célja, hogy minden vármegyében olyan szakmai és közösségi platform jöjjön létre, ahol az iskolaigazgatók tudásmegosztáson, közös tanuláson és fejlődésen keresztül építhetik intézményük jövőjét” – mondja a Mandinernek.

Hangsúlyozza, hogy a program elindulásakor három fő szempontot jelöltek ki: az igazgatók hozzanak innovációt az oktatásba; teremtsenek olyan munkahelyi légkört, amely motiválja a pedagógusokat; továbbá erősítsék a családokkal való együttműködést, az élő kapcsolat kialakítását és fenntartását.

