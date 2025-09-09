Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tudomány miniszterség Klebelsberg reform

Dúl a globális digitális kultúrharc – Klebelsberg ma aktuálisabb, mint valaha

2025. szeptember 09. 12:13

Ő volt az, aki felismerte, hogy a korábbi gazdasági erejétől megfosztott országban a kultúra szerepe felértékelődik.

2025. szeptember 09. 12:13
null
Zsigmond Gábor

Amikor Klebelsberg Kunó elfoglalta a vallás- és közoktatásügyi miniszteri széket, a Néptanítók Lapja 1922. július 6-ai száma közzétette az új tárcavezető beköszöntőjét, amelyben az elveszített világháború, a forradalmak és Trianon traumája után a megmaradt országnak kijelölte a jövő útját. Mint írta: „…nem szabad, hogy a magyar ember tetterejét a honfibú megbénítsa, nem szabad magunkat csüggedésnek adni oda. Nekünk dolgozni kell, és ne feledjük, hogy a magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” Klebelsberg százötven éve, 1875. november 13-án az Arad vármegyei Magyarpécska faluban született. A kerek évforduló lehetőséget ad arra, hogy gondolatait újra elolvassuk, átgondoljuk, és merítsünk belőle a 21. század Magyarországa számára is. 

Klebelsberg volt az, aki felismerte, hogy a korábbi gazdasági erejétől – a felvidéki bányavárosoktól, Erdélytől, Bácska-Bánáttól és a fiumei tengeri kijárattól – megfosztott országban a kultúra szerepe felértékelődik.

Magyarország a kultúrája által létezik vagy nem létezik. A 20. században biztosan érvényes gondolat volt ez. A 21. században, a mesterséges intelligencia hajnalán sem láthatjuk másként a magyar kultúra lényegét, megtartó­erejét a globális világban. 

Egyedül Klebelsberg minisztersége idején fordult elő, hogy a teljes hazai költségvetés tíz százalékát sikerült a tudomány, az oktatás és a kultúra finanszírozására fordítani. Szüksége is volt a forrásokra, hiszen teremtőmunkába fogott.

Az oktatás és a tudomány minden szintjének fejlesztésével átfogó köz- és felsőoktatási reformokat vezetett be: 1926-ban megindította a népiskolai programot, amelynek eredményeként 1930-ra ötezer iskola, tanterem és tanítói lakás épült országszerte. A Trianon után határon kívül rekedt pozsonyi és kolozsvári tudományegyetemeket Pécsre és Szegedre költöztette, a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémiának Sopronban talált új otthont. Megalapította a Testnevelési Főiskolát.

Külföldi magyar tudományos intézetek létrehozásával főként a humán tudományokat, a hungarikakutatásokat, a magyar kutatók nemzetközi kapcsolatépítését ösztönözte.

Bábáskodásával létrejött az Országos Magyar Gyűjteményegyetem (a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Levéltár, a Szépművészeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Pázmány Péter Tudományegyetem Könyvtára együttese). A gyűjteményegyetem a miniszter elnökletével széles körű auto­nómiával rendelkező intézmények szakmai együttműködését jelentette. Ez az intézményalapítása az egyetlen, amely nem állta ki az idők próbáját. 

Bár az egyetemi újraalapítások léteznek, és a testnevelési egyetem idén ünnepli századik születésnapját, működnek a külföldi magyar intézetek, és a Klebelsberg által létrehozott vidéki iskolákból számos fennáll, öröksége nem csupán intézményekről és számokról szól. Sokkal inkább arról az üzenetről, hogy ezeréves fennállás után, egy felfoghatatlan kataklizma, sokkoló gazdasági és társadalmi veszteségek mellett, ellenséges geopolitikai környezetben is képes volt kiutat mutatni az országnak:

a tudományt és a kultúrát stratégiai ágazattá tette.

Jól tudta, hogy a legjobb befektetés a humántőke-befektetés. Ma, a globális tudástranszfer világában, a big data és a mesterséges intelligencia korában fontos látni: száz évvel ezelőtt Klebelsberg kijelölte a trianoni Magyarország stratégiai ágazatát. A globális digitális kultúrharcban Klebelsberg ma aktuálisabb, mint valaha.

A szerző a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 

Nyitókép: Mandiner-archív

***

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

Sűrített Pannónia

Megértettem, hogy nekem nem szabad semmiféle kapcsolatot ápolnom azzal a világgal, ami úgy működik, hogy rámutat valamire és azt mondja, ez az enyém. Győrffy Ákos írása.

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!